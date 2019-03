Türkische Wirtschaft rutscht in die Rezession

Auf das Gesamtjahr bezogen wuchs das Bruttoinlandsprodukt der Türkei zwar um 2,6 Prozent – in den beiden Quartalen des zweiten Halbjahrs ging es allerdings bergab. Zuerst um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, dann um drei Prozent.

Als Hauptursache gilt der Einbruch der türkischen Lira im Sommer. Deren Wert war im Vergleich zu anderen Währungen stark gesunken. Das heizte unter anderem die Inflation deutlich an. Zuletzt war die Wirtschaft im Jahr 2009 während der weltweiten Finanzkrise geschrumpft.

Finanzminister: Schlimmste ist vorbei

Finanzminister Berat Albayrak machte spekulative Angriffe für die Rezession verantwortlich, versucht aber gleichzeitig zu beruhigen. Man habe das Schlimmste hinter sich, twitterte er. Das Wachstum für 2019 stehe im Einklang mit der Regierungsprognose von 2,3 Prozent.

Zahlen kommen vor Kommunalwahl ungelegen

Die Zahlen kommen wenige Wochen vor den Kommunalwahlen in der Türkei. Hinzu kommt die nach wir vor hohe Inflationsrate. In den vergangenen Monaten lag die Teuerung bei knapp 20 Prozent. Die Regierung unterstützt die Bevölkerung deshalb mit subventionierten Lebensmitteln – städtische Verkaufsstände bieten verbilligtes Gemüse an.

Experten kritisieren allerdings, dass die Maßnahmen der Regierung gegen die Wirtschaftsprobleme zu kurzfristig sind. Viele Regelungen gelten demnach nur bis zu den Wahlen oder kurz danach.