Trumps Zölle erfassen Weltmärkte: Dax auf Talfahrt

Der Dax stürzt ins Bodenlose: Nach der chinesischen Ankündigung von Gegenzöllen auf US-Güter hat die Angst vor einem umfassenden Handelskrieg und einer globalen Rezession die Anleger in die Flucht geschlagen. Der deutsche Leitindex rutschte zum Wochenschluss – angeführt von deutlichen Verlusten bei den Bankaktien – um bis zu 5,2 Prozent auf 20.590 Zähler in die Tiefe. Auf Wochensicht summierte sich das Minus auf gut 7,5 Prozent.

Wirtschaftsexperten: Negative Folgen werden nicht lange auf sich warten lassen

Der EuroStoxx50 gab 3,5 Prozent nach, an der Börse in Japan hatte sich die Talfahrt vom Vortag ebenfalls fortgesetzt. Heftige Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und weitere Kursverluste seien jederzeit vorstellbar, sollten die Zölle in Kraft treten und lange bestehen bleiben, warnte Thomas Altmann von QC Partners. Auch die Strategen von Marcard, Stein & Co. prognostizierten: "Die negativen wirtschaftlichen Folgen der US-Zollpolitik werden nicht lange auf sich warten lassen." DZ-Bank-Analyst Sören Hettler erklärte, Anleger flüchteten in sichere Anlagen und die Kurse suchten ihren Boden.

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch angekündigt, dass er einen Basiszollsatz von zehn Prozent auf alle Importe in die USA und höhere Zölle auf Dutzende anderer Länder erheben werde. Für die EU sollen dabei 20 Prozent gelten, für China sind 34 Prozent vorgesehen. Nun reagierte auch China mit Gegenmaßnahmen. Auf alle US-Waren werde nun ebenfalls ein Zoll von 34 Prozent fällig, kündigte das Finanzministerium am Freitag an. Dieser soll ab 10. April gelten. Noch besteht unter den Investoren die Hoffnung, dass sich die Spirale aus Zöllen und Gegenzöllen durch Verhandlungen aufhalten lässt. "Dagegen spricht jedoch, dass der US-Präsident regelmäßig betont, die zu erwartenden Zolleinnahmen zur Budgetsanierung und Finanzierung von Steuersenkungen heranziehen zu wollen", erklären die Analysten der LBBW.

Trump will "kranke" US-Wirtschaft heilen

Die Wirtschaft habe viele Probleme gehabt, sagte Präsident Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) vor der Rückreise zu seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida. "Sie war ein kranker Patient", der nun aber gerettet sei. "Die Wirtschaft wird boomen", versicherte er. Sein Vizepräsident JD Vance sprach von einem "Übergang", den die Wirtschaft zu durchlaufen habe. Vance zeigte sich angesichts der massiven Kursverluste auch an den US-Börsen nicht überrascht. "Ehrlich gesagt dachte ich, dass es auf den Märkten in gewisser Weise noch schlimmer hätte laufen könnte, denn es handelt sich um einen großen Übergang", sagte er in einem TV-Interview.

Habeck: Arbeiten an harter Antwort

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, sprach von einem "erheblichen Risiko" für die Weltwirtschaft durch Trumps Zölle. Sie appellierte an Washington und seine Handelspartner, "konstruktiv" zusammenzuarbeiten. Die EU will weiter mit Washington verhandeln, zeigte sich aber zunehmend pessimistisch.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte dem irischen Sender "Newstalk Radio", der Schaden hänge davon ab, wie weit die Zölle reichten, wie lange sie andauerten und ob sie erfolgreiche Verhandlungen auslösten: "Sie werden weltweit negative Folgen haben, und die Intensität und Dauer der Auswirkungen wird variieren." Dies sei abhängig von den betroffenen Produkten, wie lange die Zölle bestünden und ob es zu Verhandlungen komme.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) betonte, dass parallel an einer harten Antwort gearbeitet werde. Demnach könnten Gegenzölle auf zahlreiche US-Produkte verhängt werden. Zudem mehren sich die Rufe, gezielt die großen US-Tech-Konzerne zu treffen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderte Unternehmen auf, Investitionen in den USA vorerst auszusetzen.

Bankdaten brechen erneut ein

Viele Aktienanleger traten daher erneut den Rückzug an, vor allem im konjunktursensiblen Bankensektor. Der europäische Bankenindex sackte um bis zu neun Prozent ab, nachdem er bereits am Donnerstag 5,5 Prozent eingebüßt hatte. Im Dax fielen die Titel der Deutschen Bank und der Commerzbank in der Spitze um 12,1 beziehungsweise 9,3 Prozent. Die britische Bankenbranche verlor fast fünf Prozent. Der japanische Branchenindex gab zeitweise 11,6 Prozent nach. Auch an den Rohstoffmärkten ging es mit den Preisen von Öl und Kupfer weiter steil nach unten.

Mit Informationen von dpa, Reuters und AFP

Im Video: Wirtschaftskrieg – Hat die EU eine Chance gegen Trump? Possoch klärt!