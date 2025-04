Trumps Handelskrieg hat "Potenzial, Europa zu spalten”

Trump hat neue Handelszölle angekündigt, die besonders die europäische Wirtschaft treffen. Thomas Jäger, Professor für Internationale Politik und Außenpolitik an der Universität Köln, erklärt im Interview mit BR24, warum die EU im Zollstreit mit Donald Trump schlecht aufgestellt ist und welche Strategie Europa verfolgen könnte.

"Europa steht schwach da"

BR24: Hat die EU überhaupt eine Chance gegen den übermächtigen Donald Trump im Handelskrieg?

Thomas Jäger: Im Handelskrieg mit den USA steht die EU nicht wirklich gut da, und das aus zwei Gründen. Zum einen haben die einzelnen Staaten eben ganz unterschiedliche wirtschaftliche Interessen. Das heißt also, hier ist ein großes Potenzial, die EU zu spalten. Und zum anderen ließe sich das von den USA aus eben mit Sicherheitsfragen verknüpfen. Und da sind die Europäer nun wirklich von den Amerikanern abhängig. Das ist eine ganz schwierige Ausgangslage, sich irgendwie gegen Zölle zu wehren.

BR24: Was steckt hinter Trumps Zollpolitik – gibt es einen Masterplan?

Jäger: Wenn man in Trumps Kopf hineinschauen könnte, da würde ganz groß "Zoll" stehen. Und das steht dort schon seit Jahrzehnten. Trump ist niemand, der sich mit Konzepten auseinandersetzt, der etwas studiert oder in Details schaut. Seine Vorstellung ist – und das sagt er auch genauso – wir bauen unsere Autos, unsere Flugzeuge in den USA und nur in den USA und haben hundert Prozent Wertschöpfungskette in den USA. Dass das aus der Zeit gefallen ist, dass das in der Zeit der Globalisierung überhaupt nicht mehr funktioniert, lässt er alles beiseite. Er ist der Ansicht, das funktioniert so.

