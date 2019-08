Trump per Tweet: US-Firmen sollen China verlassen

Der US-Präsident kann Unternehmen nicht dazu zwingen, China zu verlassen. Er könnte allerdings Unternehmen fördern, die Standorte und Arbeitsplätze zurück in die USA verlegen.

Der Wirtschaftsverband National Retail Federation der Einzelhändler reagierte ablehnend auf den Vorstoß. Der Aufruf sei "unrealistisch". Ein Sprecher verwies darauf, dass 95 Prozent der Verbraucher auf der Welt außerhalb der USA leben. Die Präsenz der US-Unternehmen in China erlaube es nicht nur, dort Kunden zu bedienen, sondern auch in anderen Märkten in Übersee.

Welche US-Strafmaßnahmen folgen?

Im Handelskonflikt der beiden Länder ist eine weitere Eskalation damit wahrscheinlich. Trump kündigte für den Nachmittag (Ortszeit, abends MESZ) eine Reaktion an - vermutlich neue Strafzölle oder das Ende für derzeit geltende Ausnahmen auf zahlreiche Konsumgüter aus China.

Das chinesische Handelsministerium hatte kurz zuvor Zölle in Höhe von fünf bis zehn Prozent auf US-Waren mit einem Volumen von 75 Milliarden US-Dollar angekündigt. Die Abgaben sollen rund 5000 Produkte betreffen und in zwei Schritten - am 1. September und 15. Dezember - in Kraft treten. Peking hatte bereits Mitte August Gegenmaßnahmen angekündigt, jedoch keine Einzelheiten genannt.