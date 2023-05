Trotz "Yeezy"-Krater: Adidas-Chef schöpft leise Hoffnung

Wenn ein Unternehmen einen Millionenverlust im ersten Quartal bekanntgibt, die Aktie des Konzerns beim Börsenstart dann aber doch einen kräftigen Sprung nach oben hinlegt, dann sind es besondere Zeiten und durch die manövriert der neue Adidas-Chef Björn Gulden weiter sein Unternehmen. Die Krater, die die Trennung von US-Rapper Kanye West ins Geschäft gerissen hat, werden aktuell sogar noch tiefer. Adidas hatte die bereits bestellten und mit West designten Yeezy-Sneaker auch nach dem Aus weiter produzieren lassen, um nach eigenen Angaben Arbeitsplätze in den Fabriken zu retten. Das ließ den Lagerbestand weiter wachsen.

Schicksal von Yeezy-Sneakern weiter offen

Björn Gulden sieht aber anscheinend ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Er hofft, dass in diesem Jahr die größten Probleme gelöst werden und Adidas Anfang kommenden Jahres auch wieder positiv in die Zukunft blicken kann. Bis dahin gibt es aber noch einige Baustellen. Weiter offen ist, was mit den Yeezy-Sneakern im Wert von 500 Millionen Euro passieren soll. Hier gibt es zwar mittlerweile weniger Optionen, so Gulden, aber keine Lösung. Zur Klage von Investoren in den USA äußerte er sich dagegen bei der Vorstellung der Quartalszahlen nicht weiter. Die Anleger werfen den Herzogenaurachern vor, schon früher von Problemen mit West gewusst und die Investoren nicht informiert zu haben. Der Sportartikelhersteller weist dies aufs Schärfste zurück.

Ärger bei der Adidas-Hauptversammlung?

Zusätzlicher Ärger droht bei der Hauptversammlung kommende Woche. Medienberichten zufolge will die Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka kommende Woche dem ausgeschiedenen Adidas-Chef Kasper Rorsted und Aufsichtsratschef Thomas Rabe die Entlastung verweigern. Die Investoren stünden demnach vor einem "großen Trümmerhaufen", wird Ingo Speich, der Leiter Nachhaltigkeit und Unternehmensführung bei Deka Investment zitiert. Der Aufsichtsrat hätte früher eingreifen müssen.

Neue Hoffnung in China

Das war vor der Zeit Guldens, der erst Anfang des Jahres seinen Job antrat. Sein aktuell größtes Projekt ist die Wiederauferstehung der drei Streifen im früher größten Markt China. Den sieht der Norweger nach immensen Einbrüchen vor allem während der Corona-Pandemie wieder leicht im Aufwind. Adidas will dem Management in China künftig nun mehr Freiheiten lassen, etwa um Mode speziell für die asiatische Kundschaft zu designen und auch vor Ort zu produzieren. Zuletzt hatte Guldens vorheriger Arbeitgeber, Konkurrent Puma, angekündigt, groß in China investieren zu wollen.

Fast schon mantrahaft wiederholte der Adidas-Chef bei der Vorstellung der Quartalszahlen, dass 2023 ein Übergangsjahr werde, mit enttäuschenden Zahlen. Den Anlegern reichte dagegen schon ein leichter Hoffnungsschimmer für ein bisschen Börsen-Euphorie.