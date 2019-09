Trotz Wirtschaftsflaute: Konsum bleibt stabil

Der private Konsum gilt als die wichtigste Kraft der Binnenwirtschaft. In Zeiten der Konjunkturflaute ist er in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus gerückt, weil er die gesamte Wirtschaft antreiben kann. Das Konsumbarometer für den September des Hauptverbands des Deutschen Einzelhandels (HDE) zeigt: Der gesamtwirtschaftliche Abschwung erreicht die Verbraucherstimmung bisher nicht.

Das steckt hinter dem "Konsumbarometer"

Das HDE-Konsumbarometer basiert auf einer monatlichen Umfrage unter 2.000 Personen. Dabei sind Faktoren wie die Kauflaune, Sparpläne, oder die finanziellen Situation allgemein wichtig.

Das Konsumbarometer, das vom Handelsblatt Research Institute (HRI) im Auftrag des HDE erstellt wird, bildet nicht das aktuelle Verbraucherverhalten ab, sondern die erwartete Stimmung in den kommenden drei Monaten.

Zweigeteiltes Bild im deutschen Handel

Im deutschen Handel gibt es Verlierer und Gewinner. Der stationäre Einzelhandel muss dabei zurückstecken - der Onlinehandel legt zu. Genauer gesagt: Während die klassischen Ladengeschäfte ihren Umsatz in diesem Jahr einer Prognose des Handelsverbandes Deutschland zufolge nicht wesentlich ankurbeln können, kaufen immer mehr Verbraucher im Internet. Unterm Strich verbleibe ein Nullsummenspiel, sagte der Hauptgeschäftsführer des HDE, Stefan Genth.