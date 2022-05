Munich RE steigert Quartalsgewinn trotz Ukraine-Krieg

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hinterlässt deutliche Spuren in der Bilanz bei der Munich RE. So hat der Rückversicherer russische und ukrainische Staats- und Unternehmensanleihen zum Großteil abgeschrieben.

Dazu kommen erste Rückstellungen für Versicherungsschäden wegen des Krieges, in Höhe von 100 Millionen Euro. Dabei geht es unter anderem um im Westen geleaste Flugzeuge in Russland, die womöglich nicht mehr zurückgegeben werden. Insgesamt geht es um eine Belastung von rund 800 Millionen Euro brutto im ersten Quartal, wie der Munich RE Finanzvorstand bei einer Telefonkonferenz ausführte.

"Das kann nur der Anfang sein, da das Ereignis ja noch andauert. so ist es nicht möglich eine präzise Schadensschätzung zu geben." Christoph Jurecka, Finanzvorstand Munich RE

Da es bei der Rückversicherung im ersten Quartal aber geringere Großschäden durch Naturkatastrophen gab als im Vorjahreszeitraum, und auch die Beitragseinnahmen deutlich stiegen, konnte die Munich RE den Gewinn unter dem Strich im ersten Quartal leicht steigern. Der Vorstand hat zudem seine Jahresprognose bestätigt. So soll es wie geplant 2022 einen Überschuss von rund 3,3 Milliarden Euro geben.