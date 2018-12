20.12.2018, 12:06 Uhr

Trotz Trump-Kritik: US-Notenbank hebt Leitzins an

Bereits zum vierten Mal in diesem Jahr erhebt die US-Notenbank in diesem Jahr den Leitzins - auf ein neues Zehn-Jahres-Hoch. Trotz Kritik aus dem Weißen Haus will die Fed ihren Kurs auch 2019 fortsetzen.