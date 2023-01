Trotz ständiger Krisen: Rekord bei der Erwerbstätigkeit

Noch nie waren im wiedervereinigten Deutschland so viele Menschen erwerbstätig wie im vergangenen Jahr. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Die bisherige Höchstzahl aus dem Vorkrisenjahr 2019 von 45,3 Millionen Menschen wurde übertroffen.

Rekord trotz Krisenstimmung

Wer mindestens 15 Jahre alt ist und wenigstens eine Stunde in der Woche gegen Entgelt einer beruflichen Tätigkeit nachgeht, der gilt als erwerbstätig – ob angestellt oder selbstständig. Die Internationale Arbeitsorganisation definiert das so. Die obersten Statistiker in Wiesbaden nehmen das als Grundlage für ihre Berechnungen.

Die am Montag vorgelegte Statistik – eine vorläufige Berechnung - kommt im Jahresdurchschnitt auf rund 45,6 Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland. Das sind – fügen die Wiesbadener Forscher gleich hinzu – so viele wie noch nie seit der deutschen Wiedervereinigung. Und das in einem Jahr, in dem Firmen immer noch die Folgen von Corona zu spüren bekamen, in dem zum Teil Lieferengpässe die Produktion ausbremste und die Energiepreise die Inflation nach oben trieb. Die Stimmung scheint schlechter als die Lage. Die Firmen beschäftigen weiter.

Beschäftigungsaufbau unterschiedlich

Schaut man auf die einzelnen Wirtschaftsbereiche, so tragen die nicht alle gleich zum Rekord bei der Erwerbstätigkeit in Deutschland bei. Auf das höchste Plus in der Statistik kommen die Dienstleister - und hier vor allem die Öffentlichen also das Erziehungs- und das Gesundheitswesen. Auch Handel, Verkehr und Gastgewerbe steigerten im letzten Jahr die Zahl der Erwerbstätigen.

Wesentlich weniger stark wuchs die Zahl im produzierenden Gewerbe, obwohl Kräfte in Kurzarbeit voll dazugerechnet werden. Zurück ging die Erwerbstätigkeit wie schon die Jahre zuvor in der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei. Eines lässt sich aus den vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes auch erkennen: Es waren vor allem die Menschen mit einem sozialversicherungspflichtigen Job, die maßgeblich zum Anstieg beitrugen. Das ließ sich vergangenes Jahr schon am Arbeitsmarkt erkennen. Dieser war insgesamt weiter robust aufgestellt. Die Zahl der Selbstständigen dagegen ging auch 2022 wie die Jahre zuvor schon zurück.

Angst vor dem Kräftemangel

Der Rekord bei der Zahl der Erwerbstätigen lässt sich unter anderem mit einem Problem für die Firmen erklären: Die Babyboomer gehen demnächst in Rente. Und da sie weniger Kinder in die Welt gesetzt haben, drohen den Firmen die Arbeitskräfte auszugehen. Wer jetzt entlässt, könnte bei Bedarf niemanden auf dem Arbeitsmarkt finden.

Dass gerade die Dienstleister zum Aufbau von Beschäftigung im vergangenen Jahr beitrugen hat noch einen anderen Grund: Sie waren von der Corona-Krise nicht so betroffen und sie brauchen in den nächsten Jahren einfach mehr Kräfte. Ein Beispiel ist die Pflege. Die Deutschen werden älter – Personal wird dringend gesucht. Die nicht allzu große Nachfrage im produzierenden Gewerbe könnte zum Teil auch daran liegen, dass im Umbau zum Digitalen weniger Kräfte gerbraucht werden.

Dass gegengesteuert wird, lässt sich aus der Statistik zur Erwerbsarbeit auch herauslesen: Mehr ausländische Arbeitskräfte sind 2022 zugewandert. Und auch bei der inländischen Bevölkerung gelang es, Menschen für den Arbeitsmarkt neu zu gewinnen oder ihr Potenzial besser zu nutzen.