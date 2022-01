Trotz Protesten: Automesse IAA will bleiben, wie sie ist

Die neu aufgelegte Auto- und Verkehrsmesse IAA in München war im Sommer von heftigen Protesten begleitet worden. Die Münchner Messegesellschaft will nicht klein beigeben und plant mit ihrem Konzept auch für 2023. Am Standort München will die Messegesellschaft unbedingt festhalten.

IAA Mobility eine der größten Mobilitätsveranstaltungen der Welt

Die erste Münchner IAA Mobility im vergangenen August sei mit 400.000 Besuchern aus 94 Ländern "auf Anhieb die größte Mobilitätsveranstaltung der Welt geworden, weil sie keine reine Autoshow mehr ist", sagte Messechef Klaus Dittrich nun in München. In Sachen medialer Reichweite habe die Veranstaltung mit 1,2 Milliarden Kontakten 2021 weltweit auf Platz drei hinter den Olympischen Spielen und der Fußball-Europameisterschaft gelegen. Er sagt: "Eine Werbung für die Stadt, die unbezahlbar wäre, die man sich gar nicht leisten könnte."

Klimaschutz und Verschandelung der Stadt als Kritik

Gegen die Messe war im Sommer heftig protestiert worden. Demonstrantinnen und Demonstranten forderten eine Mobilitätswende mit weniger Autos und besseren Alternativen der Fortbewegung. Ein weiterer Kernpunkt der Kritik an dem neuen IAA-Konzept war, dass die Autokonzerne ihre Stände auf den schönsten Plätzen der Münchner Innenstadt aufgebaut hatten. Am Königsplatz waren Rasenflächen so zerstört worden, dass eine geplante Theaterveranstaltung abgesagt werden musste.

Innenstadt als Werbefläche

Die Grünen und andere IAA-Gegner hatten zudem kritisiert, dass die Innenstadt den Herstellern als Werbefläche zur Verfügung gestellt worden sei. München hatte sich in einem Wettbewerb gegen mehrere andere deutsche Städte als Veranstaltungsort durchgesetzt. Falls der Münchner Stadtrat vor der nächsten IAA 2023 die Autohersteller wieder aus der Innenstadt verbannen sollte, sei die Ausrichtung in der Landeshauptstadt aber gefährdet, so Dittrich. Er fürchtet, dass der Autoindustrieverband VDA mit der Veranstaltung umziehen könnte. Es gebe genug andere Städte, die darauf nur warteten.

Autoindustrieverband will in München bleiben

Von Seiten des VDA kam Entwarnung. Der Verband betonte, in München bleiben zu wollen. "Wir sind mit der Stadt und der Messe München im steten Austausch und planen fest damit, dass wir das erfolgreiche IAA-Format in München fortsetzen", sagte Geschäftsführer Jürgen Mindel. Die Messe solle in ihrer neuen Form als Forum für das Gespräch auch mit den Kritikern der Autobranche dienen. Die nächste Ausgabe 2023 sieht Mindel als eine Platform auf der gesellschaftlicher Dialog stattfinden soll.