Trotz Kälte: Gas-Speicher fast voll - nur wie lange noch?

Die mittel- und längerfristigen Prognosen hingegen sind nicht gut: Für Mai nächsten Jahres erwartet die Regierung offenbar ein Zehnjahrestief bei den Füllständen der Gasspeicher. Derzeit wird von einem durchschnittlichen Füllstand von zehn Prozent am 1. Mai ausgegangen, wie der Fachinformationsdienstes Table.Media von der EU-Kommission erfahren hat. Einen so niedrigen Füllstand gab es in absoluten Zahlen demnach zuletzt im April 2013.

Auch für den 1. Juli und den 1. September 2023 rechnet die Bundesregierung dem Bericht zufolge mit niedrigen Füllständen von 30 und 65 Prozent. In diesem Jahr waren es zu diesen Zeitpunkt 61 und 85 Prozent. Am 1. Mai 2022 waren die Speicher zu 36 Prozent gefüllt. Die EU-Staaten müssen der Kommission in Brüssel seit diesem Jahr ihre erwarteten Speicherfüllstände melden.

Energiesicherungsgesetz für mehr Energie aus Sonne und Biogas

Auch deshalb will man in Bund und Ländern die Energiewende vorantreiben. Der Bundesrat stimmte am Freitag Vormittag der Neufassung des Energiesicherungsgesetzes zu. Darin geht es um Erleichterungen für den Ausbau der Solarenergie einschließlich sogenannter Balkon-Anlagen. Zudem sind in dem Gesetz Anreize für mehr Stromproduktion aus Biogas enthalten.

Betreiber von Windkraftanlagen können zur Erhöhung der Stromproduktion zudem befristet bis Ende März Grenzwerte bei Lärm und Schattenschlag in begrenztem Umfang überschreiten.

Weitere Änderungen im Gesetz

Weitere Neuregelungen betreffen die Beschleunigung des Stromnetzausbaus an Land, die leichtere Errichtung von Offshore-Anbindungen sowie mehr Möglichkeiten zur Lastflexibilität industrieller Großverbraucher. Verfahrenserleichterungen gibt es zudem für die Gaseinspeisung an den geplanten neuen Flüssiggasterminals.