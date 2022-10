Trotz Inflation: Scholz hält an Wohnungsbauzielen fest

In Nürnberg-Gebersdorf, am Rand der Metropole, will Ralf Schekira eigentlich ein großes Bauprojekt entwickeln, mit 300 neuen Wohnungen. Aber das Projekt hat das kommunale Immobilienunternehmen Wbg Nürnberg erst mal verschoben, erzählt Geschäftsführer Schekira. Wie überall machen dem Unternehmen die hohen Baukosten und steigenden Zinsen zu schaffen. Zwar baut die Wbg angefangene Projekte weiter und plant auch neue. Aber ihre Investitionen haben sie insgesamt drastisch gekürzt und so manches Projekt gestrichen.

Scholz: 400.000 Wohnungen ist richtiges Ziel

Trotz dieser Lage in der Baubranche halten Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Bauministerin Klara Geywitz am Ziel von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr fest. Das bekräftigt der Kanzler beim Wohngipfel: "Gerade auch, wenn jetzt die Zeiten viel schwieriger werden, um das Ziel zu erreichen, ist es richtig, dass wir das tun." Denn nichts habe sich geändert am Bedarf nach neuen bezahlbaren Wohnungen.

Wie das klappen soll, dazu präsentiert Bauministerin Klara Geywitz ein dickes Konzept mit 187 Maßnahmen. Die hat das "Bündnis bezahlbarer Wohnraum", das die SPD-Politikerin gegründet hat und zu dem Vertreter von Ländern und Kommunen gehören, genauso wie die Bauwirtschaft, Verbraucherverbände aber auch Naturschützer, zusammengetragen.

14,5 Milliarden für Sozialwohnungen

Die Zahl – 187 Maßnahmen – zeigt: Die eine Idee, die alles löst, gibt es nicht. "Bauen und Sanieren ist keine Aufgabe, die von heute auf morgen erledigt ist", sagt Geywitz. Und rattert herunter, was die Bündnispartner jetzt angehen wollen.

Der Bund will bis 2026 14,5 Milliarden Euro den Ländern für den sozialen Wohnungsbau geben und die Förderung des Neubaus soll Anfang 2023 neu ausrichten. Außerdem soll es bundesweit möglich sein, digitale Bauanträge zu stellen. Die Bauministerin will das serielle Bauen voranbringen. Dafür sollen Typengenehmigungen, die einmal erteilt wurden, bundesweit gelten. Und es soll deutlich einfacher als bisher werden Dachflächen auszubauen.

Viele dieser Maßnahmen sind nicht neu und von der Bundesregierung bereits angekündigt. Jetzt findet sich alles noch mal gebündelt in einem Dokument. Scholz betont dann vor allem auch die "Aufbruchsstimmung", die beim Treffen des Bündnisses geherrscht habe. Alle wollen zusammenarbeiten, um das Ziel zu erreichen, so die Botschaft.

Viele Maßnahmen müssen Bundesländer und Kommunen umsetzen

Darauf ist der Bund auch angewiesen. Denn viele der Maßnahmen kann die Bundesregierung nicht selbst umsetzen, die Bundesländer und die Gemeinden und Städte sind gefragt. Ob es für Bauherren zum Beispiel möglich ist, digital einen Antrag zu stellen, ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich.

Der Präsident des Zentralen Immobilienausschusses, Andreas Mattner, ist trotzdem optimistisch. Deutschland mache nun ernst beim seriellen Bauen und werde dafür das Baurecht komplett umkrempeln. Noch gebe es viele unsinnige Vorschriften in den Landesbauverordnungen, sagt Mattner: "Ich mag überhaupt nicht einsehen, dass Geländer vom Balkon in allen 16 Bundesländer anders sein sollen. Per se sind Bayern nicht größer als Niedersachsen." Der Bund will jetzt die Musterbauordnung weiterentwickeln. Die sollen die Bundesländer denn verstärkt in ihre Landesgesetzgebung übernehmen, sagt Mattner.

Pestel-Forschungsinstitut: "Kein Ideenproblem, sondern ein Umsetzungsproblem"

Weniger optimistisch ist Matthias Günther vom Pestel-Institut. Das private Forschungsinstitut untersucht regelmäßig den Wohnungsmarkt. "Wir haben kein Ideenproblem, sondern ein Umsetzungsproblem", sagt Günther. Die Maßnahmen und Ideen seien lange bekannt, längst hätten Bund und Länder etwas davon umsetzen können. "Wir brauchen keine neue Gesprächstherapierunde, wir brauchen Handlungen."

Ähnlich sieht es Ralf Schekira vom Nürnberger Immobilienunternehmen Wbg: keine "positiven Lippenbekenntnisse", sondern "konkrete Taten" fordert er. Am wichtigsten sei, Regeln zu vereinfachen und Bürokratie abzubauen, um die Baukosten zu senken. Außerdem wünscht er sich schnell Klarheit bei der Förderung. Eine neue Förderung für klimafreundlichen Neubau soll Anfang 2023 kommen. Wie die neuen Kriterien aussehen, ist offen.

2021 bundesweit 21.000 Sozialwohnungen gebaut

Positiv sieht Schekira auf der anderen Seite die Förderung im sozialen Wohnungsbau. Bayern schöpft da die Gelder des Bundes voll aus und gibt selbst nochmal ähnlich viel dazu, zeigen Zahlen bis 2020, die das Pestel-Institut zusammengestellt hat. 2021 hat Bayern mit 4.500 Wohnungen so viele Sozialwohnungen geschaffen wie kein anderes Bundesland. Da gleichzeitig viele Sozialwohnungen aus der Preisbindung fallen, steht trotzdem ein Minus vor der Bilanz.

Insgesamt wurden 2021 bundesweit etwas mehr als 21.000 Sozialwohnungen neu gebaut. Das ist weit weg von den von der Bundesregierung anvisierten 100.000 pro Jahr. Dieses Ziel, genauso wie die 400.000 neuen Wohnungen insgesamt, sehen Immobilienverbände und deutscher Mieterbund als kaum erreichbar – auch nach dem Wohngipfel.