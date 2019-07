Trotz gestiegener Arbeitslosigkeit: Oberpfalz hält Spitzenplatz

In der Oberpfalz waren im Juli mehr Menschen arbeitslos als im Juni. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit heute mitteilte, stieg die Arbeitslosenquote im letzten Monat leicht um 0,1 Prozentpunkte an. Die Oberpfalz bleibt damit allerdings auf ihrem Spitzenplatz im Freistaat, erklärt der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart. Die Arbeitslosigkeit sei sehr niedrig. Dennoch zeichnen sich seinen Angaben zufolge erste Anzeichen einer konjunkturellen Eintrübung ab.

Mehr Arbeitslose als vor einem Jahr

Dazu gehört, dass die Arbeitslosenquote in der Oberpfalz vor einem Jahr noch bei 2,3 Prozent lag. Im Juli 2018 waren 857 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im aktuellen Berichtsmonat. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit macht sich vor allem im Großraum Regensburg sowie in Neumarkt bemerkbar – also dort, wo die Automobilindustrie und ihre Zulieferer ansässig sind. Außerdem haben die Betriebe und Unternehmen in der Oberpfalz seit Jahresbeginn 14 Prozent weniger Stellen gemeldet als im Vorjahreszeitraum. "Die Konjunkturdelle ist in der Oberpfalz deutlich zu spüren", sagte der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Ralf Holtzwart.

Der Landkreis Neumarkt verzeichnet mit einer Arbeitslosenquote von 1,6 Prozent den niedrigsten Wert in der Region, die Stadt Weiden mit 4,7 Prozent den höchsten.