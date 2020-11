Trotz Teil-Lockdown: Sportfachhandel gibt nicht auf

Bislang sind die Sportartikelverkäufer vergleichsweise glimpflich durch das Corona-Jahr gekommen. Die Intersportgruppe, mit der deutschlandweit 1.500 Geschäfte verbunden sind, beziffert das Umsatzminus auf bislang rund 10 Prozent. Statt Fitnessstudio oder Vereinssport haben die Deutschen auf Individualsport gesetzt und viele neue Jogging- und Wanderschuhe, Stehpaddel und Räder gekauft.

Vorweihnachtsgeschäft leidet

Doch wenn die Skigebiete zu bleiben und auch der Skitag in Österreich praktisch kaum möglich ist, trifft das nun das wichtige Weihnachtsgeschäft. So machen laut der Intersport-Gruppe viele Händler in Bayern rund 30 Prozent ihres Jahresumsatzes vor Weihnachten – und da vor allem mit der Ausrüstung für Alpinski. Diese fürchten jetzt um ihr Geschäft – ganz zu schweigen von den Sporthändlern direkt in den Skigebieten.

Hoffnungsschimmer Langlauf

Die Branche hofft nun, dass, wenn genug Schnee fällt, die Menschen auf andere Sportarten ausweichen – etwa auf Langlauf oder Tourenski. Es ist sogar die Rede davon, dass Schneeschuhe bereits teilweise ausverkauft seien. Und vielleicht wird Alpin-Skifahren ja im Januar und Februar möglich sein. Dann könnten die Händler ihre Ware doch noch losschlagen.