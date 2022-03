Trotz Corona-Pandemie: Bosch-Rexroth und KBA auf Wachstumskurs

Die Bosch Rexroth AG mit Hauptsitz in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) hat am Mittwoch erfolgreiche Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 vorgelegt. Demnach ist der weltweit führende Anbieter von Antriebs- und Steuerungstechnologien klar auf Wachstumskurs.

Bosch Rexroth: Fast doppelt so viele Aufträge

Gegenüber dem Vorjahr hat Bosch Rexroth sein Auftragseingangsvolumen um über 43 Prozent gesteigert. Trotz anhaltend schwieriger Rahmenbedingungen stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro. Nach Angaben des Unternehmens boomte vor allem das Hydraulikgeschäft und die Fabrikautomation.

Die Zahl der Mitarbeitenden stieg um fast fünf Prozent auf nun rund 31.100 weltweit. Nach wie vor sei der Bedarf an Fachkräften groß, vor allem im Bereich der Fabrikautomation, in den fertigungsnahen Bereichen und der Softwareentwicklung, so Bosch Rexroth.

Langfriste Verträge und Zweitlieferanten

Das Unternehmen blickt optimistisch in die Zukunft - mit Einschränkungen: Vorstandsvorsitzender Rolf Narjok rechnet mit einem weiteren, deutlichen Umsatzwachstum. Dennoch gebe es wegen der immer noch nicht überwundenen Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine "Unsicherheitsfaktoren". Zur Absicherung der Lieferfähigkeit hat Bosch Rexroth langfristige Vereinbarungen mit den Zulieferern geschlossen. Zudem hat das Unternehmen nach eigenen Angaben ein Netzwerk von Zweitlieferanten aufgebaut, um lokale Beschaffung in den Märkten zu ermöglichen.

Koenig & Bauer: Nach Minus jetzt Gewinn

Die Corona-Pandemie traf den Würzburger Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer hart. Am Ende des Jahres 2020 stand ein Minus von 103 Millionen Euro. Das Unternehmen verordnete sich ein Effizienzprogramm. Am Mittwoch legte Koenig & Bauer (KBA) deutlich verbesserte Geschäftszahlen vor. Demnach erwirtschaftete der Konzern 2021 einen Gewinn von 14,5 Millionen Euro. Der Umsatz stieg um 8,5 Prozent auf nun 1,12 Milliarden Euro.

Effizienzprogramm: Weniger Arbeitsplätze abgebaut als geplant

Insbesondere die Auftragslage hatte sich im letzten Jahr deutlich erholt, heißt es vom Unternehmen. Allerdings trennte sich Koenig & Bauer in den vergangenen Monaten auch von einer Reihe von Mitarbeitern, nach Konzernangaben durch "freiwillige Aufhebungsverträge". Entlassungen habe es demnach keine gegeben. Wie viele Mitarbeiter betroffen waren, wollte Koenig & Bauer auf Anfrage nicht mitteilen. Es habe sich allerdings um deutlich weniger Personen gehandelt als befürchtet. Im Zuge des Effizienzprogramms war zunächst von bis zu 900 Stellen die Rede.

Keine Prognose für 2022

Trotz der positiven Bilanzzahlen blickt der Druckmaschinenhersteller derzeit mit verhaltener Stimmung auf die Situation am Weltmarkt. Die KBA AG berichtet von Lieferengpässen, hohen Materialpreisen und gestiegenen Energiekosten. Eine konkrete Prognose für das laufende Geschäftsjahr will das Unternehmen deshalb nicht geben. Allerdings rechnet der Maschinenbauer 2022 trotz der geopolitischen Lage mit einem leichten Anstieg beim Umsatz.

Koenig & Bauer beschäftigt weltweit etwa 5.400 Mitarbeiter, davon rund 1.600 am Firmensitz Würzburg. Seit Juni 2021 ist die Aktie des Unternehmens nicht mehr im SDAX gelistet. Das Papier wurde zu selten gehandelt.