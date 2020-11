Trotz Corona: Mehr Firmenneugründungen in Bayern

Im September 2020 wurden in Bayern mehr als 10.000 Gewerbe angemeldet. Davon waren 8060 Neugründungen, das sind 9,3 Prozent mehr als im September vor einem Jahr. Das meldet das Bayerische Landesamt für Statistik mit Sitz in Fürth.

Frauen wagen Neugründungen

Dabei wird der Anstieg der Neugründungen vor allem von Frauen getragen. Nach der Statistik meldeten sie in diesem September 13,3 Prozent mehr neue Firmen an, als im vergangenen Jahr. Auch im Vergleich zum August 2020 stieg die Zahl der Firmengründungen um 10,8 Prozent an. Diesen Anstieg begründet das Landesamt mit der niedrigeren Gründungstätigkeit in den Sommerferien.

Trotz Corona - auch weniger Geschäftsaufgaben

Trotz Corona gaben auch weniger Gewerbetreibende auf, als im vergangenen Jahr. Im September 2020 wurden den Gewerbeämtern 5682 vollständige Aufgaben gemeldet, das sind 5,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Erfreulicher Trend

In der durch die Corona-Pandemie geprägten Zeit werten die Statistiker in Fürth diesen Aufwärtstrend gegenüber dem Vorjahr als erfreuliches Zeichen.