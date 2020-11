Trotz Corona: Mehr Aufträge im bayerischen Baugewerbe

Das Baugewerbe zählt zu den wenigen Branchen, die bislang relativ gut durch die Corona-Krise gekommen sind. Laut Erhebungen des Landesamtes für Statistik in Fürth stieg die Auftragslage im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 Prozent. In Zahlen lag der Auftragsbestand bei insgesamt 12,56 Milliarden Euro. Die Daten stammen aus dem September 2020.

Hochbau boomt - Tiefbau profitiert nicht

Von den sieben Bausparten haben fünf von diesem Aufschwung profitiert, nur gewerblicher und industrieller Tiefbau (-5,5 Prozent) sowie Straßenbau (-2,3 Prozent) waren unter Vorjahresniveau. Allgemein die höchste Auftragslage liegt aktuell im Bereich gewerblicher und industrieller Hochbau – er macht einen Anteil von 26 Prozent aus, 1,3 Prozent mehr als 2019.

Oberbayerische Firmen verzeichnen die meisten Aufträge

In Bezug auf die Regierungsbezirke haben oberbayerische Betriebe mit 29,2 Prozent die meisten Aufträge im Bauhauptgewerbe, gefolgt von oberpfälzischen Unternehmen (18,3 Prozent). Dennoch gingen im Vergleich zu September 2019 die Aufträge in Oberbayern um 9,5 Prozent zurück, in Mittel- (+22,3) und Unterfranken (+14) sowie der Oberpfalz (+11,2) stieg die Nachfrage dagegen im zweistelligen Prozentbereich.

Corana-Krise verbilligt Baupreise

Insgesamt habe die Corona-Krise das Bauen vorübergehend verbilligt. Gründe dafür sind die weltweit verlangsamte Baukonjunktur und gesunkene Materialpreise. Laut dem Landesverband Bayerischer Bauinnungen werden die Preise mittelfristig aber wieder steigen.

Auch bundesweit wirkt sich die höhere Auftragslage aus. Im ersten Halbjahr konnte die Baubranche die Umsätze bundesweit trotz der Pandemie steigern, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit.