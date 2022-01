Trotz Corona: Außenhandel verzeichnet deutliche Zuwächse

Niemand hatte damit gerechnet: Trotz hartnäckiger Materialengpässe und weniger Nachfrage aus China und Großbritannien sind die deutschen Exporte auch im November erneut kräftig gestiegen, um 1,7 Prozent zum Vormonat.

Mehr Waren ausgeführt, als im ersten Corona-Jahr

In den ersten elf Monaten wurden 13,8 Prozent mehr Waren ausgeführt als im ersten Corona-Jahr. Wenn die Lieferschwierigkeiten erst einmal beseitigt sind, rechnet das Bundeswirtschaftsministerium mit einem dynamischen Wachstum bei den Exporten, weil die Auftragsbücher nach wie vor voll sind und die hohe Nachfrage aus dem Ausland offenbar anhält.

"Wir können nicht davon ausgehen, dass sich der Außenhandel auch in den kommenden Monaten so prächtig entwickelt, auch wenn das natürlich wünschenswert wäre", sagte Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen. Probleme in der Logistik, Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten, hohe Energiepreise und nicht zuletzt auch die ungewisse Pandemieentwicklung blieben Faktoren, die die Aufwärtsbewegung stoppen könnten, so Jandura.

Probleme im Inland

Im Inland gab es zum Jahresende dagegen unerwartete Probleme in der Energiewirtschaft und auf dem Bau. Die Produktion von Strom ging überraschend zurück, während der Bauwirtschaft die Vorprodukte fehlten.

Überraschendes Plus in der Automobilindustrie

In der Automobilindustrie, die besonders unter Chipmangel leidet, gab es ein überraschendes Plus. Ökonomen sprachen insgesamt von einer Corona-Lücke in der Konjunktur. Das Wirtschaftswachstum könnte im vierten Quartal leicht ins Minus gerutscht sein.