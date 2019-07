Trotz Absatzrekord: Hoher Verlust bei Autobauer Tesla

Zwar drückte Tesla den Verlust im Jahresvergleich von 717,5 auf 408,3 Millionen Dollar. Doch damit wurden die Erwartungen trotzdem weit verfehlt. Den Umsatz konnte Tesla um knapp 59 Prozent steigern, auf 6,35 Milliarden Dollar. Analysten hatten jedoch mit mehr gerechnet.

Konzernchef Elon Musk betonte indes, Tesla habe im zweiten Quartal einen neuen Produktionsrekord erzielt. 95.356 Autos seien vom Band gelaufen, davon 87.048 vom Typ Model 3, dem Verkaufsschlager.

Elon Musk will Tesla im nächsten Quartal in die Gewinnzone bringen

Musk versprach, Tesla werde im vierten Quartal "rentabel" sein. "Da bin ich sicher", betonte er. Das Hauptaugenmerk liege aber auf der Steigerung des Absatzvolumens und dem Ausbau der Kapazitäten, teilte das Unternehmen mit. Tesla lieferte von April bis Juni mit mehr als 95.000 Fahrzeugen so viele aus wie noch nie. Auch die Produktion erreichte mit gut 87.000 Fahrzeugen eine Bestmarke. Bis Jahresende sollen wöchentlich 10.000 Fahrzeuge aller Modelle hergestellt werden.

"In den kommenden Quartalen" werde bekanntgegeben, wo in Europa Tesla künftig Autos bauen werde, teilte das Unternehmen außerdem mit. "Wir sind dabei, unsere Bemühungen hinsichtlich einer riesigen Batteriefabrik in Europa zu beschleunigen und hoffen, die Wahl in den kommenden Quartalen zu treffen."

Das Unternehmen nennt seine geplanten Werke "Gigafabriken", weil dort sowohl die Autos als auch die für den Elektroantrieb benötigten Batterien hergestellt werden sollen.

Bis zu 400.000 Autos sollen 2019 an Kunden ausgeliefert werden

Im Gesamtjahr 2019 sollen 360.000 bis 400.000 Autos an die Kunden ausgeliefert werden, bekräftigte Firmenchef Elon Musk. Viele Analysten halten das für schwer erreichbar, was sich auch an der Entwicklung des Aktienkurses widerspiegelt: Die Papiere verloren seit Jahresbeginn gut ein Fünftel an Wert.

Um noch in diesem Jahr die Gewinnzone zu erreichen, hat Tesla Mitarbeiter entlassen und Niederlassungen geschlossen. Das soll die Kosten senken. Auch die Autopreise wurden angepasst und in den vergangenen Monaten einige Modellvarianten aufgegeben.