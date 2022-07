Inflation und steigende Zinsen: Trendwende am Immobilienmarkt

Inflation, steigende Zinsen, teure Kredit: der Immobilienmarkt in Süddeutschland steht vor einer Trendwende. Jeder, der für sich oder die Familie eine Immobilie erwerben will, muss sich auf Änderungen einstellen.

Ein eigenes Häuschen: vier Zimmer, kleiner Garten, Garage, Durch das höhere Zinsniveau wird’s für private Kaufinteressenten immer schwerer, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen.

Starker Zinsanstieg in kurzer Zeit

Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts–Süd zeigt die starke Wirkung der Zinsänderung am Beispiel einer Immobilie, die eine halbe Million Euro kosten soll - mit 100.000 Euro Eigenkapital. Das heißt 400.000 müssen über einen Kredit finanziert werden. "Dann waren wir, als die Zinsen richtig gut waren, bei 0,8 Prozent. Das war eine monatliche Belastung von 1.039 Euro bei zwei Prozent Tilgung." Würde man jetzt die gleiche Finanzierung in Angriff nehmen, mit dem aktuellen Zins, dann käme man auf 1.811 Euro, also fast 800 Euro Zinsbelastung monatlich mehr.

Aus der Traum vom Eigenheim?

Es stellten sich also die Fragen: Welche Eigennutzer können so einfach monatlich fast 800 Euro zusätzlich ausgeben. Und wer habe 100.000 Euro Eigenkapital?

Das muss aber nicht unbedingt das Ende vom Traum sein, meint der Immobilienexperte. Bevor man seinen Plan ganz hinten in der Schublade vergräbt, empfiehlt er erstens: Die Zinsvergleichsportale nochmal genauer anschauen, da gäbe es oft noch Spielräume. Zweitens: Beim Anbieter seiner Wunschimmobilie nachfragen ob er einem preislich ein wenig entgegenkomme. Und wenn das nicht klappt, so Kippes, sei es unter Umständen die günstigere Variante, noch eine Zeit lang zur Miete zu wohnen und zu schauen, wie sich Situation weiterentwickle.

Wie geht es weiter am Immobilienmarkt?

Allerdings: Die weitere Marktentwicklung sei nur schwer einzuschätzen. Denn Themen wie der Ukraine-Krieg oder die Energie- und Gasversorgung im Winter könne man nicht oder nur schemenhaft vorhersagen räumt Stephan Kippes ein. Und sollte es nicht gelingen, die Inflation einzudämmen, fügt er hinzu, ist von einer weiteren Leitzinserhöhung durch die EZB auszugehen. Die Folge: höhere Hypothekenzinsen und ein weiter dämpfender Einfluss auf den Immobilienmarkt.