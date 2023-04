Trendwende am bayerischen Immobilienmarkt

In einigen Landkreisen könnten gebrauchte Einfamilienhäuser bereits unter 300.000 Euro erworben werden. In Städten wie Regensburg, Landshut oder Erlangen müssten dafür bereits mindestens 800.000 Euro bezahlt werden. Und im Landkreis München, Ebersberg oder Miesbach seien üblicherweise mindestens 1,2 Millionen fällig.

Doch viele wollen und können sich solche Preise, die der Marktspiegel der Sparkassen-Finanzgruppe zur Zeit auflistet, nicht mehr leisten. Es habe eine Trendwende eingesetzt, heißt es darin. Und Preisspitzen vergangener Jahre würden insbesondere in Ballungsräumen abschmelzen.

Stabilisierung auf hohem Niveau

Doch bereits in den ersten drei Monaten 2023 habe sich der Rückgang der durchschnittlichen Immobilienpreise für gebrauchte Häuser und Wohnungen verlangsamt. Es sei mit einer Stabilisierung auf hohem Nivau zu rechnen. Auch nach bereits erfolgten Preiskorrekturen würden die bayerischen Durchschnittspreise für gebrauchte Wohnimmobilien in etwa noch doppelt so hoch sein wie vor 10 Jahren.

Mietwohnungsmarkt gerät unter Druck

Vor allem wegen der stark gestiegenen Zinsen können immer weniger Interessenten Wohnungen oder Häuser käuflich erwerben. Das hat auch Folgen für den Mietwohnungsmarkt. Denn wer sich früher ein Haus gebaut hat, mietet heute oft lieber. Während in den vergangenen Jahren häufig die Käufer Schlange gestanden hätten, sei nun die Zahl der Mietinteressenten deutlich gestiegen, so Paul Fraunholz, Geschäftsführer der Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-Gesellschaft. Dort sei im Moment die extremste Knappheit zu beobachten. Es könnten noch viel, viel mehr Immobilien vermietet werden. Wenn ein entsprechendes Angebot da wäre. Doch es wird zu wenig gebaut.

Nachfrage und Preise von Immobilien werden hoch bleiben

Die Nachfrage nach Immobilien in Bayern werde vor allem wegen des starken Zuzugs hoch bleiben. Bis 2041 sei mit rund 700.000 mehr Menschen im Freistaat zu rechnen. Ein großer Preisverfall bei Immobilien sei auch deshalb nicht zu befürchten. Wegen des zu geringen Angebots und eines hohen Investitionsbedarfs, vor allem in die energetische Sanierung, könnten die Mieten aber deutlich steigen.