Trend in der Reisebranche: Urlauber buchen kurzfristig wie nie

Zuerst die Corona-Pandemie und nun auch Naturkatastrophen, wie etwa die Waldbrände in vielen Ländern, führen dazu, dass die Deutschen sich mit der Reisebuchung quasi bis zur letzten Minute Zeit lassen. Die Tourismusbranche stellt fest, dass sich immer mehr Kunden ganz kurzfristig entscheiden.

Urlaubsbuchung nur wenige Tage vorher

Der Münchner Veranstalter "5vorFlug" ist zwar auf Last Minute-Reisen spezialisiert. Doch so spontan wie derzeit waren die Kunden noch nie. Fast 40 Prozent der Urlauber verreisen noch in der gleichen Woche, in der sie buchen, teilt die Tochterfirma des FTI-Konzerns mit. Mitte Juli lag demnach der Anteil der Super-Spontanreisenden nur bei 25 Prozent.

Urlauber haben Corona-Inzidenzzahlen im Blick

Wegen Corona säßen immer mehr Leute derzeit praktisch auf gepackten Koffern, wenn sie sich für ein Reiseziel entscheiden. Sie schauten sich genau an, wie sich aktuell die Corona-Lage in einer Region darstellt, heißt es bei "5vorFlug". Die derzeitigen Waldbrände, von denen teilweise auch Urlaubsgebiete betroffen sind, dürften ebenfalls einige Verbraucher bei ihrem Buchungsverhalten beeinflussen.

Online-Reisevermittler profitieren vom kurzfristigen Buchen

Daten des Nürnberger Marktforschungshauses TDA zeigen, dass der Trend zum kurzfristigen Buchen derzeit in der gesamten Reisebranche festzustellen ist. Und davon profitieren demnach besonders die Reisevermittler im Internet. Während die Online-Portale bis Ende Juni beim Umsatz für diese Sommersaison nur noch rund ein Drittel unter dem Niveau von vor zwei Jahren lagen, beträgt der Buchungsrückstand bei den stationären Reisebüros laut TDA noch mehr als zwei Drittel.