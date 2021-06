Trauer um Bayerns langjährigen DGB-Chef Matthias Jena

Seiner Gesundheit wolle er oberste Priorität einräumen – das gab Matthias Jena im Mai als Grund an, warum er nach elf Jahren nicht mehr das tun wollte, was ihn bis dahin ausgefüllt hatte: Gewerkschafter zu sein, und das an der Spitze des Dachverbandes in Bayern. Woran er konkret erkrankt war, dazu machte er keine Angaben.

Bestürzung über Tod von Matthias Jena

Beim DGB in Bayern zeigt man sich bestürzt über die Nachricht vom Tod des Spitzenfunktionärs. Man hätte ihm noch viel mehr Zeit mit der Familie und seinen Freunden gewünscht, heißt es in einer Erklärung. Mit Jena verliere der Dachverband einen Menschen, der über viele Jahre sich um die Gewerkschaftsbewegung in Bayern verdient gemacht habe.

2010 Nachfolger von Fritz Schösser beim DGB Bayern

Diese Zeit begann 1991. Nach dem Studium der Politik und evangelischen Theologie wurde er beim DGB-Bezirk angestellt, wechselte 2006 zur bayerischen IG Metall in die Presseabteilung, bevor er dann 2010 zum DGB-Chef in Bayern gewählt wurde - als Nachfolger von Fritz Schösser.

Jena versuchte nicht erst, in dessen große Fußstapfen zu treten. Er fand seinen eigenen, leiseren und verbindlicheren Stil. Die in Bayern ungleichen Lebensverhältnisse hat das SPD-Mitglied dabei gegenüber der Politik immer wieder kritisiert. Er stand in erster Reihe, wenn es um Migranten und deren Rechte ging.

Engagement in vielen Funktionen

Jena hatte etliche weitere Funktionen inne, saß im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit, der AOK Bayern und im Rundfunkrat des BR. Außerdem sorgte als Mitglied der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche für den Austausch zwischen Gewerkschaften und Kirchen. Und wer ihm eine Freude machen wollte, der schenkte ihm Karten für ein klassisches Konzert.

Jena hinterlässt eine Frau und zwei Töchter.