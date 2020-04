Trauer um ehemaligen SWM-Chef Kurt Mühlhäuser

Kurt Mühlhäuser leitete die Stadtwerke München in den Jahren 1995 bis 2012. Der promovierte Jurist und Ökonom arbeitete seit 1974 für die Landeshauptstadt und kam 1985 zu den Stadtwerken München, berichten die Stadtwerke. Ihm sei es zu verdanken, dass die SWM heute immer noch zu 100 Prozent der Stadt München gehören. Mühlhäuser habe früh auf die Energiewende gesetzt und eigene Energiequellen erschlossen. Nachhaltigkeit präge seinen Kurs. Mühlhäuser sei auch verantwortlich für Verbesserungen im Nahverkehr und insbesondere für die hohe Trinkwasserqualität in München.

Ex-OB Christian Ude: "SWM - Stark wegen Mühlhäuser"

Oberbürgermeister Dieter Reiter würdigte den Verstorbenen als guten Freund und Ratgeber: "Er wird mir und vielen anderen in unserer Stadt sehr fehlen." Auch Münchens Alt-Oberbürgermeister Christian Ude nahm Stellung zum Tod des früheren SWM-Chefs:

"Diese Nachricht hat mich bestürzt und entsetzt und dann traurig gemacht: Kurt Mühlhäuser, der die Stadtwerke München groß und wettbewerbsfähig und zu einem sozialen und ökologischen Vorbild gemacht hat, ist tot. 'Stark wegen Mühlhäuser' habe ich immer die drei Buchstaben SWM erklärt." Christian Ude

Der jetzige SWM-Chef Florian Bieberbach erklärte, Mühlhäusers "enormes persönliches Engagement für die SWM und für die Stadt München sowie seine strategische Weitsicht" hätten die Stadtwerke "nachhaltig geprägt". Mühlhäuser werde immer ein großes Vorbild bleiben, so Bieberbach.

Leiter des Münchner Mietervereins

Kurt Mühlhäuser war am 15.12.1943 in Plochingen am Neckar geboren und engagierte sich auch sozial stark für andere. Von 1986 bis 1995 leitete er den Münchner Mieterverein, dem er über 40 Jahre lang angehörte. Außerdem engagierte er sich im Bereich des Sports und war selbst Ausdauersportler. Er hinterlässt seine Frau, zwei Töchter und drei Enkel.