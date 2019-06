Transportbranche im Zeichen des Klimaschutzes

Die Logistikunternehmen stehen vor Herausforderungen: Um die Klimaziele zu erreichen, müssen sie neue Konzepte entwickeln. Es genügt in der Zukunft nicht mehr, ein Containerschiff von China nach Deutschland fahren zu lassen und die Waren dann per Lastwagen zum Kunden zu liefern.

Innovative Ideen für die Transportbranche

Deutschland habe den Ruf des Logistikweltmeisters, und müsse diesen mit innovativen Ideen verteidigen, sagt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.

"Wir fördern Wasserstoff, wir fördern alternative Antriebe, wir fördern alternative Kraftstoffe, wir fördern Drohnenprojekte, um die Verkehre in der Stadt zu reduzieren." Andreas Scheuer, CSU, Bundesverkehrsminister

Chancen durch das Projekt Seidenstraße

Weltweit sieht sich die Branche weiter im Aufwind. Die Stimmung bei den Unternehmen ist trotz der Handelskonflikte und drohender Zölle weiter gut. Chancen sehen die Unternehmen auch durch das riesige Seidenstraßenprojekt der chinesischen Regierung, die weltweit zig Milliarden in neue Häfen, Bahnlinien und Straßen investiert. China habe hier natürlich eigene Interessen, so Scheuer.

"Wir nehmen aber alle Wege auf, die mehr Chancen bieten als Einschränkungen und von daher werden wir diesen Prozess intensiv mit der chinesischen Seite diskutieren." Andreas Scheuer, CSU, Bundesverkehrsminister

Für eine Exportnation wie Deutschland sei es wichtig, welche Wege zu den Märkten führten. Weiteres Thema auf der Messe ist der Mangel an LKW-Fahrern.

Transportbranche sucht händeringend nach Fahrern

Leere Supermarktregale und Zapfsäulen ohne Benzin. Mit diesem Szenario hat der Bundesverband Güterverkehr Logistik auf den Fahrermangel in der Branche aufmerksam gemacht. Zehntausende von Fahrern fehlten schon jetzt. Denn einerseits gingen immer mehr Lastwagenfahrer in Rente und andererseits würden immer mehr Fachkräfte gebraucht, um die ständig steigende Zahl von Transporten zu ermöglichen. Das ist Folge des boomenden Online-Handels. Deshalb will der Berufsverband verstärkt um Frauen werben, unter anderem mit flexibleren Arbeitszeiten.