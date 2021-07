Traktorhersteller Fendt hat volle Auftragsbücher

Optimistisch blickt Fendt in die Zukunft - trotz der angespannten Lage in der Wirtschaft. Explodierende Logistikkosten, Containerknappheit und Teilemangel beschäftigen auch das bayerische Tochterunternehmen des börsennotierten US-Unternehmens AGCO. Fendt stehe vor Herausforderungen, noch bis mindestens Ende des Jahres. Das sagt der Vorsitzende der AGCO/Fendt-Geschäftsführung. Er will aber dennoch einen "Boost" feststellen.

"Landwirte sind auch in Pandemiezeiten jeden Tag ihrer Arbeit nachgegangen. Sie haben dafür gesorgt, dass die Versorgungsketten nie abreißen. Und dafür braucht es Landmaschinen." Christoph Gröblinghoff, Vorsitzender der Geschäftsführung AGCO/Fendt

Auch die Mitarbeiterzahlen habe Fendt um 300 aufgestockt auf insgesamt 6.300. Mit neuen Maschinen will AGCO/Fendt künftig in Nord- und Südamerika noch bessere Geschäfte machen. Dort, wo professionelle Hightech-Landwirtschaft stattfindet, bestehe Interesse, so Fendt-Chef Gröblinghoff.

Eine Herausforderung für die Zukunft seien zudem digitale Produkte und neue Antriebe. Fendt entwickelt einen Elektro-Traktor mit 80 PS. Modellversuche laufen auch mit Wasserstoffantrieben, so das Unternehmen.