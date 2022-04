"Tragödie" für Kronach: Automobilzulieferer baut 380 Stellen ab

380 Stellen baut der Autozulieferer Lear in Kronach in den Bereichen Licht und Audio ab. Das Unternehmen stellt das komplette Geschäftsfeld weltweit ein. Für die Belegschaft und die Region sei das eine Tragödie, so ein Sprecher der IG Metall.