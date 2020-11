TQ gründet in Augsburg Firma mit Ex-Fujitsu-Mitarbeitern

Auf dem ehemaligen Fujitsu-Gelände in Augsburg zieht eine neue Firma ein: Der Elektronik Dienstleister TQ eröffnet seinen neuen Standort am Montag (02.11.20). Mit dabei im Team sind 19 ehemalige Fujitsu-Mitarbeiter. Die Ingenieure und Techniker machen jetzt für TQ genau das, was sie zuvor für Fujitsu gemacht haben: Sie prüfen und zertifizieren im sogenannten "Product Compliance Center" Elektronische Produkte bevor diese ihre Markzulassung bekommen. Die Firma TQ will diesen Bereich neu aufbauen und hat dazu das Equipment von Fujitsu erworben und die Räume angemietet.

Internationaler Elektronik Dienstleister TQ

Die eigenen Produkte des Elektronik Dienstleister TQ begegnen dem Nutzer oft im Verborgenen. Zum Beispiel bei der Technik von Geldzählterminals, in der Robotik oder bei Motoren für E-Bikes. Das Mittelständische Unternehmen beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter an 14 Standorten und ist damit nach eigenen Angaben einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland.