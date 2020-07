Touristenmagnet Bayern: Bergwacht in Alarmbereitschaft

Die Berchtesgadener Alpen gleichen einer Bilderbuchlandschaft mit dem Watzmann am Königssee. Der 2.700 Meter hohe Berg ist ein begehrtes Ziel für Wanderer und Kletterer.

Doch schnell kann aus einem harmlosen Ausflug ein Drama werden, wenn die Bergbegeisterten ihre Kräfte verlieren oder verunfallen. Dann müssen die Mitglieder der Bergwacht so schnell wie möglich zur Unglücksstelle. Wobei sie oft an ihre eigenen Grenzen gehen, um Leben zu retten.

Das Gebiet rund um den Watzmann bis hinunter zum Königssee ist das Revier der Bergwacht Ramsau. Geleitet wird sie vom Ramsauer Bergwacht-Chef Rudi Fendt. Über 40 Jahre ist er bereits dabei. "Man weiß nie, was kommt und wann es kommt. Es kann gleich was kommen oder eben auch gar nichts", sagt er.

Ein Routinier und eine Anfängerin

Julia Berner ist zum ersten Mal bei der Bergwacht Ramsau dabei. Die 32-jährige Ärztin teilt die Leidenschaft zu den Bergen und wollte das mit einem Ehrenamt verbinden. Ihr erster Einsatz geht über 2.000 Meter auf den Berg, zum Ingolstädter Haus. Der Weg zur Alpenvereinshütte dauert rund sechs Stunden. Solche Märsche müssen trainiert werden, erklärt Rudi Fendt.

"Bei schönem Wetter haben wir Hubschrauber-Unterstützung, da ist ein Einsatz schon nach wenigen Stunden vorbei", sagt der Bergwacht-Chef. "Bei schlechtem Wetter ist es viel aufwendiger, da muss man dann das ganze Gerät tragen."

Fitness und Ortskenntnis sind lebenswichtig

Jedes der 62 Mitglieder muss sich in den Bergen bestens auskennen und eine sehr gute Kondition haben. Julia Berner bringt die Fitness mit und den Wunsch anderen zu helfen. "Zu jeder Tages- und Nachtzeit und jeder Witterung muss man raus, ob es einem gefällt oder nicht", fasst sie zusammen. "Aber danach geht man mit einem guten Gefühl nach Hause, das man etwas Gutes getan hat."

Regelmäßiges Training bringt Sicherheit

Um fit zu bleiben, halten die Mitglieder der Bergwacht regelmäßig gemeinsame Übungen ab. Damit ein Einsatz gelingt, kommt es vor allem auf gute Teamarbeit an.

Oft sind die Bergretter stundenlang mit einem Verunglückten unterwegs. Deshalb trainieren die Ramsauer um Rudi Fendt auch den Transport mit der Gebirgstrage. Jeder Handgriff muss sitzen beim Umgang mit dem Luftrettungssack oder dem speziellen Vakuumbett, mit dem sich Personen schonend ins Tal bringen lassen.

Nicht immer wissen es die Opfer zu schätzen, welch hohen Aufwand die Bergretter betreiben, um jeden Sommer über 100 Einsätze zu stemmen. Es sind Einsätze in schwerem Gelände und oft unter widrigen Wetterbedingungen. Dem müssen die Bergretter gewachsen sein. "Das Schönste an der Bergwacht ist dieses Zusammensein im Team, das einen wirklich zusammenschweißt", findet Rudi Fendt.

Ehrenamt und Job vereinbaren

Und das alles neben der Arbeit. Job und Ehrenamt vereinbaren zu können, ist für den Software-Entwickler Andi Punz sehr wichtig. Wenn er Bereitschaft hat, kann er während der Arbeit jederzeit zu einem Einsatz gerufen werden. Sein Chef Maximilian Burghartswieser unterstützt das soziale Engagement.

Den Arbeitsausfall holt Andi nach und stellt seine Hobbys hinten an. In der Früh joggen, das geht dann nicht, sagt er. Man muss immer erreichbar sein. "Da muss man sich in der Woche natürlich einschränken. Aber es sind ja nur fünf Wochen im Jahr, die man das hat", sagt Andi Punz.

Eine realistische Selbsteinschätzung schützt vor Unfällen

Das Beste wäre, wenn es bei der Bereitschaft bliebe und die Bergwacht nicht ausrücken müsste. Da sind sich alle einige. Deswegen appellieren die Bergwächter an die Touristen, sich ehrlich zu fragen: Bin ich wirklich fit für die Tour? Denn wer sich überschätzt, bringt dadurch auch die Retter in Lebensgefahr.