Tourismustag: Bayern beliebtestes Urlaubsziel

Tourismus-Experten aus allen Regionen Deutschlands treffen sich zwei Tage lang mit Vertretern aus Politik und touristischen Verbänden in der Hansestadt Rostock, um sich über die Weiterentwicklung und zukünftige Gestaltung des Tourismus auszutauschen. Auch Vertreter aus Bayern nehmen teil. Das zentrale Thema: Wie kann Deutschland als Urlaubsziel weiter vorangebracht werden ?

Tourismusbranche weiter im Aufwind

Der Branche geht es derzeit hervorragend, sie steuert auf das zehnte Rekordjahr in Folge zu. Dabei gehört Deutschland zu den beliebtesten Urlaubszielen. Immer mehr Menschen verbringen hier den Urlaub und sie bleiben immer länger. Da sind zum einen die Deutschen selbst, die in den schönsten Wochen des Jahres in ihrem Heimatland bleiben, aber auch immer mehr Gäste aus dem Ausland wollen die Sehenswürdigkeiten zwischen Nordsee und Alpen erleben – insbesondere Menschen aus den USA, der Schweiz und den Niederlanden.

Bayern beliebtestes Urlaubsziel

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in der Bundesrepublik 185 Millionen Gästeankünfte gezählt. Überdurchschnittlich viele Touristen haben sich 2018 für Bayern entschieden. In diesem Jahr sieht es nach einem neuen Besucherrekord aus. Bereits 2018 hatten sich 99 Millionen Menschen für einen Urlaub in Bayern entschieden. Gerade im Freistaat ist der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Bis zu 600.000 Menschen arbeiten hier im Tourismusbereich, insbesondere in den ländlichen Gebieten. Und gerade hier steckt noch großes Potenzial, so Bayerns Wirtschafts-und Tourismusminister Hubert Aiwanger.

Urlaubsregionen kämpfen auch mit Problemen

Die Tourismus-Experten wollen auf der Fachtagung auch über bestehende Probleme sprechen. Manche Urlaubsregionen sind schlecht erreichbar. Kredite zu bekommen, etwa für eine Renovierung, ist für Hoteliers nicht immer leicht und viele Unterkünfte sind noch nicht übers Internet buchbar.

Während des bayerischen Tourismustages in München im November 2019 betonte Hubert Aiwanger, dass Tourismus ein Gemeinschaftsprodukt sei. Erst durch die Zusammenarbeit verschiedener Akteure entstehe für den Gast ein einzigartiges Urlaubserlebnis.

"Damit der Tourismus weiterhin erfolgreich ist und sein ganzen Potenzial entfalten kann, müssen Politik, Regionen und die touristischen Leistungsträger partnerschaftlich voranschreiten. Nur als gut vernetzte Partner können wir den aktuellen Veränderungen wie Klimawandel, digitale Transformation oder demografischer Wandel optimal begegnen." Huber Aiwanger, Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (Freie Wähler).

Größte Fachtagung 2019 in Rostock

Der Deutsche Tourismustag ist die größte Fachtagung für die Akteure des Deutschlandtourismus. Teilnehmer sind in erster Linie Touristiker aus allen Regionen Deutschlands, Vertreter aus Ministerien des Bundes und der Länder, Vorsitzende und Geschäftsführer touristischer Verbände, Organisationen und von städtischen Marketinggesellschaften. In diesem Jahr finden die Deutschen Tourismustage vom 20. - 21. November statt.