Tourismus und Corona: Viele Betriebe erwägen aufzugeben

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) fordert Planungssicherheit und innovationsfördernde Rahmenbedingungen für die Tourismuswirtschaft. Auf einem Online-Kongress der vbw-Bezirksgruppe Mittelfranken betonte Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt, dass kaum eine Branche von der Pandemie derart hart betroffen gewesen sei, wie der Tourismus.

Innovationsfreundliches Umfeld

Die bayerische Staatsregierung und der Bund hätten zwar rasch mit einer Vielzahl von Unterstützungsmaßnahmen reagiert. Zum Wiederaufbau benötigten die Unternehmen neben der notwendigen finanziellen Ausstattung auch ein innovationsfreundliches Umfeld, so der vbw-Geschäftsführer.

Oberbayern und Mittelfranken am stärksten betroffen

Nach Angaben der vbw sind 2020 die Übernachtungen bayernweit um rund 40 Prozent eingebrochen, die Zahl der Ankünfte um knapp 50 Prozent. Mittelfranken ist unter den sieben bayerischen Regierungsbezirken neben Oberbayern am stärksten betroffen: Die Rückgänge bei den Ankünften lagen bei 54,5 Prozent und bei den Übernachtungen bei 47,9 Prozent.

Messegeschäft und Geschäftsreisende fehlen

Hier hätten sich neben dem Rückgang im Erholungstourismus insbesondere der Ausfall des Messegeschäfts und der starke Einbruch bei Geschäftsreisen deutlich ausgewirkt. Daher sähen sich in Mittelfranken 51 Prozent der befragten Unternehmen in ihrer Existenz gefährdet. Fast jeder vierte Betrieb ziehe gar eine Betriebsaufgabe in Erwägung. "Die eingeleiteten Öffnungsschritte sind für Mittelfranken daher von fundamentaler Bedeutung – weitere müssen zügig folgen“, betonte Brossardt.

Trend zum Inlandstourismus

Weiter Öffnungsschritte müssten zügig folgen, denn der Trend zum Inlandstourismus wird sich, nach Einschätzung der Branchenvertreter, fortsetzen und neue Zielgruppen hervorbringen. Das beweisen zum Beispiel die gegen den Trend gestiegenen Übernachtungszahlen auf Campingplätzen.

Klimapolitischer Anpassungsdruck

Zum sonst verheerenden Einbruch des Geschäftes geselle sich, laut dem vbw-Geschäftsführer, auch ein "klimapolitischer Anpassungsdruck". Denn die Anpassung an sich ändernde Klimabedingungen erfordert von den Betrieben erhebliche Investitionen. "Gleichzeitig müssen innovative Angebote geschaffen werden, damit der Tourismus auch unter künftigen Klimaverhältnissen für Gäste attraktiv bleibt – zum Beispiel durch Alternativen zum klassischen Skitourismus", fordert Bertram Brossardt. Nur so könne Bayern Tourismusland Nummer eins bleiben und dauerhaft zu alter Stärke zurückfinden. Der Tourismus in Bayern stellte 2019 mit Umsätzen von mehr als 33 Milliarden Euro und rund 600.000 Arbeitskräften einen zentralen Wirtschaftsfaktor im Freistaat dar. Die aktuellen Zahlen sind davon weit entfernt.