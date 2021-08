31.08.2021, 12:53 Uhr

Tourismus im Bayerwald: Angespannte Personallage

Die Personallage in der Gastronomie und im Tourismus ist weiterhin teils sehr angespannt. Beide Branchen leiden in dieser Hinsicht an den Nachwirkungen der Corona-Lockdowns - etwa in der Urlaubsregion Bayerischer Wald.