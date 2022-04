Toronto vergibt Milliardenauftrag an die Deutsche Bahn

Die Deutsche Bahn hat sich einen Megaauftrag gesichert. Denn die kanadische Großstadt Toronto und die Provinz Ontario haben den deutschen Staatskonzern beauftragt, den Nahverkehr instandzuhalten. 25 Jahre lang soll die Tochtergesellschaft "Deutsche Bahn International Operations" das Nahverkehrsnetz in der kanadischen Metropole Toronto betreiben und ausbauen. Das teilte Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla mit, der zum Ende des Monats ausscheidet. Es ist eine der größten Ausschreibungen im nordamerikanischen Schienenverkehr und dürfte ein Volumen im zweistelligen Milliardenbereich haben. Die Deutsche Bahn hat sich mit drei Partnern durchgesetzt.

DB-Auftrag: In Toronto Verkehrschaos mildern

Toronto hat ein 450 Kilometer langes Streckennetz, das aber wegen der notorischen Verkehrsüberlastung ertüchtigt und ausgebaut werden soll. Dabei sollen die Erfahrungen der Deutschen Bahn bei der Digitalisierung von Schienen und Signalen einfließen.

DB: Nutzen für den deutschen Schienenverkehr

Bahnvorstand Pofalla betont, mit dem Auftrag stärke man den Schienenverkehr in Deutschland. "Der enorme Technologie- und Wissenstransfer und die Erfahrungen, die wir in Kanada sammeln, kommen der Eisenbahn in Deutschland unmittelbar zugute. Auch die Gewinne fließen in unser deutsches Netz", sagte Pofalla.

Allerdings ist noch nicht ganz klar, wie das Engagement in Kanada dazu führen soll, dass in Deutschland mehr Züge pünktlich fahren. In der FDP und bei den Grünen gibt es viele, die fordern, dass sich die Deutsche Bahn auf ihr Kerngeschäft in Deutschland konzentriert. Auch der Bundesrechnungshof kritisiert immer wieder, dass die Auslandsgeschäfte Risiken für den Eigentümer Bund mit sich bringen können.

DB-Auslandstöchter in der Kritik

Die Logistik-Tochter Schenker hat mit ihrem weltweiten Containergeschäft in den vergangenen Jahren trotz Pandemie Gewinne erzielt und konnte das Ergebnis im vergangenen Jahr auf über eine Milliarde Euro steigern. Ein Negativbeispiel ist aber die britische Verkehrstochter Arriva, die auch aufgrund von Managementfehlern seit Jahren Verluste schreibt. Ein Börsengang und ein Verkauf sind immer wieder gescheitert. Insgesamt erwirtschaftet die Deutsche Bahn rund die Hälfte des Umsatzes im Ausland.

Das Tochterunternehmen "Deutsche Bahn International Operations" ist nach DB-Angaben spezialisiert auf den Betrieb und die Instandhaltung von Verkehrssystemen auf der Schiene und zuständig für internationale Betreiberprojekte außerhalb Europas. Toronto ist die größte Stadt Kanadas und Hauptstadt der Provinz Ontario.