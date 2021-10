Tod der Handelsreise? Wie Corona Geschäftsreisen verändert hat

Es ist ein Bild, wie man es in Corona-Zeiten lange nicht gesehen hat. Die riesigen Hallen im Münchener Osten wuseln vor Menschen. Es ist September, und auf dem Messegelände der Landeshauptstadt hat gerade die IAA Mobility begonnen. Die erste große, internationale Messe seit dem Beginn der Pandemie.

"Sehen Sie, heute halte ich meine erste große Rede vor einem Publikum seit zwei Jahren. Hier in der Halle, nicht vor dem Bildschirm. Ich bin richtig aufgeregt. Und sehr dankbar, diese Möglichkeit zu haben. Ein echtes Publikum zu sehen. OK, die Leute sitzen mit Abstand zueinander, aber es ist ein Publikum. Das ist toll." Pat Gelsinger, CEO Intel

Es fehlen 3,6 Milliarden Euro Rentabilität allein durch die Messe München

Diese Einschätzung teilen viele auf dem Münchner Messegelände. Endlich wieder Menschen treffen, endlich wieder reisen. Ganze Branchen setzen darauf, dass Geschäftsleute, Vertreter und andere Außendienstler nach der Corona-Zwangspause bald wieder unterwegs sind. Die Messe München initiiere in normalen Jahren pro Jahr in etwa eine Umweg-Rentabilität von 3,6 Milliarden Euro pro Jahr, betont Klaus Dittrich von der Messe München - bei Hotels, Gastronomen, Einzelhandel, Taxi- und Stand-Bau-Unternehmen und allem, was dazu gehört. Dittrich weiter: "Wenn keine Messen stattfinden, dann fehlen diese 3,6 Milliarden."

Allein in München fielen wegen Corona dutzende Messen aus, zweimal wurde das Oktoberfest abgesagt, bis heute herrscht in der Hotellerie Katerstimmung. Doch geht es wirklich wieder los? Und wird es je wieder wie früher sein? Wie es war, bevor Firmen rund um die Welt entdeckten, dass man Geschäfte durchaus auch per Videokonferenz arrangieren kann?

Handelsreisen sind nicht ersetzbar

Vom Tod der Handelsreise hatten einige Experten schon gesprochen. Virtuelle Konferenzen und Plattformen wie Microsoft Teams oder Zoom würden die klassische Geschäftsreise und die herkömmliche Messe ablösen, so die Prognose. Inzwischen zeichnet sich ab: Ganz so wird es wohl nicht kommen.

Ein Indiz dafür ist die Bilanz der IAA Mobility. 400.000 Teilnehmer zählten die Veranstalter am Ende der einwöchigen Schau. Weniger zwar als in der Vergangenheit, als die Vorgängermesse IAA noch in Frankfurt stattfand. Aber doch mehr, als Pessimisten geunkt hatten.

Er habe viele Rückmeldungen bekommen, von der Hotellerie, von der Gastronomie, von den Taxifahrern, dass es nun endlich wieder Leben gebe in der Stadt, sagt Klaus Dittrich von der Messe München: "Die Leichtigkeit und die Lebensfreude ist wieder in die Stadt zurückgekehrt."

Homeoffice funktioniert auch im klassischen Außendienst

Diese Leichtigkeit und Lebensfreude haben in der Corona-Pandemie viele Menschen außerhalb der großen Städte gefunden. In Häusern auf dem Land mit großen Gärten, umgeben von Feldern, die Platz für Spaziergänge boten und die Freiheit, im Grünen zu sein.

Im Altmühltal der 50-jährige Arnold Kammler zum Beispiel. Er arbeitet für die Firma Felderer, einen mittelständischen Spezialisten für Belüftungssysteme. Kammler wäre – gäbe es nicht Corona – ein klassischer Außendienstler, der nahezu jeden Tag mit seinem Dienstwagen von Baustelle zu Baustelle fährt. Sein Arbeitsalltag habe sich im Frühjahr 2020 fast über Nacht komplett verändert. Anfang wusste er gar nicht, wie er mit der Situation umgehen sollte: "Also, es waren erst einmal ganz, ganz viele Fragezeichen. Im Prinzip hat sich dann jeder seinen Heim-Arbeitsplatz eingerichtet. Das hat sehr schnell funktioniert. Wir waren binnen ein bis zwei Wochen wieder komplett arbeitsfähig."

Auch mit den Kollegen in der Firma habe er sich kaum persönlich treffen können, Dinge wie gemeinsame Besprechungsrunden oder die Weihnachtsfeier des Unternehmens fielen den Lockdowns und Abstandsregeln zum Opfer.

So gerne Außendienstler wie Arnold Kammler mit anderen Menschen zu tun haben – ein paar zehntausend Kilometer im Jahr weniger im Auto zu sitzen, habe durchaus auch seine positiven Seiten gehabt. Er habe wertvolle Zeit gewonnen.

Hotels und Gastronomie sind auf Geschäftsreisende angewiesen

Wenige Kilometer entfernt arbeitet Christoph Würflein. Im Hof hinter einer früheren Kirche in der Barockstadt Eichstätt hofft der Geschäftsführer des Naturparks Altmühltal darauf, dass die Geschäftsreisenden bald wieder in großer Zahl unterwegs sind. Denn für die Gastronomen und Hoteliers in der Region seien sie wirtschaftlich überlebenswichtig. Viele kämen, um hier Erholung zu suchen, ihren Urlaub zu verbringen oder auch nur eine verlängertes Wochenende. Aber es gebe eben auch Tagungsgäste und Geschäftsreisen: "Nur so kann ich ein Hotel über das gesamte Jahr wirtschaftlich führen. Und der Tagungsbereich ist ein ganz wesentlicher Faktor."

Wie so viele Touristiker, Hoteliers, Messeveranstalter und Gastronomen hofft auch Würflein, dass die Impf-Kampagnen einen weiteren Lockdown verhindern werden. Und dass die Firmen nach und nach zu einer Art Normalität zurückkehren.

Manager veränderten ihre Reisegewohnheiten

Eva van Pelt ist Co-Vorstandsvorsitzende von Eppendorf, einem Medizintechnik-Unternehmen in Hamburg. Für Eva van Pelt war es nicht einfach, in dieser Zeit in der Firma präsent zu sein. Denn sie arbeitet zwar in Hamburg, doch die frühere Siemens-Managerin lebt eigentlich in München. Sie sagt, sie will auch nach der Pandemie deutlich weniger durch die Welt jetten als in Vor-Corona-Zeiten. Auch wenn sie nicht ganz auf Dienstreisen verzichten könne: Typischweise habe sie pro Jahr sechs bis acht Reisen in die USA unternommen. In Zukunft sollen es nur noch eine oder zwei solche Reisen pro Jahr sein: "Ich werde mich auch sehr stark auf den internen Zusammenhalt, auf die internen Erfolgsfaktoren konzentrieren und nicht nur nach extern gehen. Und ich erwarte das gleiche von unseren Managern."

Eva van Pelt glaubt außerdem, dass vieles, was man in Corona-Zeiten aus der Not umgestellt habe, bleiben wird. Schnelle Lösungen – nicht jedes Meeting muss von Dienstreisen begleitet werden.

Weniger Dienstreisen sind gut für die Klimabilanz

Ähnlich sieht das Christoph Zindel. Durch Corona und den erzwungenen Lockdown habe er gelernt, sehr viel effizienter zu arbeiten. Statt Zeit an Flughäfen abzusitzen, konnte der Vorstand von Siemens Healthineers oft mehrere hochrangige Online-Meetings pro Tag organisieren. Allerdings brauche es für Manches eben auch Präsenz, so Zindel: "Wo es kritisch wird – aus meiner Sicht – ist der Moment, wo Sie Körpersprache brauchen, wo Sie an den Emotionen näher dran sein müssen: Sie lernen jemanden neu kennen, Sie wollen jemanden neu kennenlernen. Da sind wir schon alle Menschen genug, dass wir irgendwie einen ersten Kennenlern-Effekt haben."

Insgesamt werde die Reisetätigkeit bei Siemens Healthineers aber wohl nie wieder das alte Niveau erreichen, ist Vorstand Christoph Zindel überzeugt. Dazu kommt: Weniger Reisen bedeutet nicht nur weniger Kosten. Jeder nicht angetretene Flug senkt den CO2-Ausstoß. In Zeiten, in denen Aktionäre und Öffentlichkeit auf solche Dinge achten, sind weniger Geschäftsreisen ein relativ einfaches Mittel, den ökologischen Fußabdruck von Konzernen wie Siemens Healthineers zu verbessern.

Flugverkehr nimmt wieder zu, aber auf niedrigem Niveau

So etwas dürften Stefan Kreuzpaintner von der Lufthansa und Jost Lammers vom Flughafen München eher ungern hören.

"Wir hatten im Juli über 1,4 Millionen Passagiere, im August über 1,8 Millionen Passagiere", erklärt Jost Lammers. "Das sind starke Zahlen. Mehr als eine Verdoppelung gegenüber den Vorjahreszahlen. Andererseits immer noch gerade einmal 40 Prozent des Vor-Krisen-Niveaus aus 2019." Stefan Kreuzpaintner von der Lufthansa vergleicht den August mit dem März und stellt im Bereich geschäftlicher Flugreisen einen Anstieg um 160 Prozent fest. "Das zeigt, dass sich dort eine sehr starke Dynamik entwickelt", so Kreuzpaintner.

Doch wie sich die Lage in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt, welche Überraschungen in der Corona-Krise womöglich noch lauern, das weiß momentan niemand. Zumindest gebe es jetzt aber wieder so etwas wie Hoffnung, auch für den Geschäftsreisemarkt, sagen sowohl Kreuzpaintner als auch Lammers.