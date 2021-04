Ausmisten: Es kann so einfach sein

Was ich nicht brauche, kommt weg. Was so einfach klingt, ist für viele Menschen ein schier unbezwingbarer Hürdenlauf. "Die Sachen sind einfach zu gut zum Wegwerfen." Das ist ein Satz, den Carina Schütz vom Verbraucherservice Würzburg regelmäßig hört - und der die Menschen beim Aussortieren ganz schön ausbremsen kann.

Schütz bietet regelmäßig Webinare zum Thema Ausmisten an. Und die sind auch gut gebucht, was zeigt: Das Problem mit dem Ausmisten haben viele. Was auch ein wenig tröstet. Im Seminar erlernt man eine ganz einfache Struktur, die hilft, dass es jedem gelingt, auszumisten.

Beim Ausmisten strategisch vorgehen

Am besten fängt man nicht mit dem Keller oder dem Dachboden an. Erfolgversprechender ist es, immer mit dem, was man täglich sieht und was man leicht bewältigen kann, zu beginnen. Denn dann erfreut man sich am Erfolg - und das motiviert, weiterzumachen.

Klein anfangen ist eine weitere Regel, die einem hilft, dabeizubleiben. Denn wichtig ist es, dass man das angefangene Sortier-Projekt beendet. Carina Schütz schlägt daher vor, beispielsweise mit einem Küchenregal, einem Gewürzregel in der Küche anzufangen und dann erst zum Kleiderschrank zu wechseln. Und dort dann vielleicht erst mal die Sockenschublade zu sortieren.

Beim Ausräumen bereits sortieren

Alles kommt raus. Das ist die Regel beim Ausmisten. Doch das Aussortieren sollte schon beim Ausräumen beginnen. Dafür vorher drei Kartons bereitstellen. In den einen kommen die Dinge, die man immer benutzt. In den zweiten kommen die Sachen, die man zwar hat und die gut sind, die man aber nicht nutzt. Und in den dritten werden die Dinge getan, die kaputt oder abgelaufen sind.

Dann das Regal putzen und nur die Dinge wieder einräumen, die im ersten Karton sind. Alles andere kann weg. Die Sachen im zweiten Karton können verschenkt oder verkauft werden. Dabei ist es wichtig, dass man lernt, Fehlkäufe zu akzeptieren und sich zu verzeihen. Der dritte Karton kann ungesehen in den Müll. Fertig!

Der Vorher-Nachher-Effekt: den freien Raum wirken lassen

Carina Schütz vermittelt: Das Sortieren mit den Kartons geht sehr schnell. Danach ist alles verpackt und muss nicht wieder angeschaut oder angefasst werden. Jedoch empfiehlt sie: Die Kartons sollen dann auch zeitnah weggebracht werden.

Ihr Tipp für selten genutzte Sachen, die aber nicht wegkommen: Durchsichtige Boxen verwenden, dann finden sich die Dinge leichter wieder und man behält einen Überblick. Sachen mit hohem Erinnerungswert einfach abfotografieren. Dann kann man sie anschauen, aber sie nehmen keinen Platz mehr weg.

Freigewonnener Platz sollte frei bleiben. Darum die Regel: Drei Wochen nichts Neues kaufen und den leeren Ort auf einen wirken lassen. Freiräume schaffen Ruhe. Jeden Kauf hinterfragen, vielleicht überschlafen. Denn nur 20 Prozent all dessen, was wir besitzen, nutzen wir. Der Rest kostet Energie, Zeit und schränkt die Lebensqualität ein.