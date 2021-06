Tipps gegen die Hitze: So bleibt die Wohnung kühl

Nein, sie habe auch kein Wundermittel gegen die Hitze zur Hand, sagt Julia Schoierer gleich zu Beginn des Gesprächs. Die Medizinpädagogin sitzt in der Bibliothek des Instituts für Arbeit-, Umwelt- und Sozialmedizin der Ludwigs-Maximilian-Universität in München - und obwohl es erst halb zehn Uhr morgens ist, überzieht auch ihre Stirn schon ein dünner Schweißfilm.

Drei sichere Tipps

Meterhohe Bücherregale, dunkle Teppiche und eingeschaltete Elektrogeräte seien auch echte Hitzespeicher, erklärt sie beim Blick in den großen, holzvertäfelten Raum. Wer einen Raum kühl halten will, der sollte vor allem auf drei Dinge achten, sagt sie: Nachts lüften und auf Durchzug achten und dann, sobald die Sonne da ist, tagsüber so gut es geht die Räume abdunkeln. Dabei helfen ein paar Kniffe, die kühle Luft der Nacht so lang wie möglich in den eigenen vier Wänden zu behalten. Zum Beispiel sollten die Jalousien oder Rollos möglichst an der Außenseite des Fensters angebracht werden. So kann die Hitze gar nicht erst die Fensterscheibe aufheizen und in den Raum gelangen.

Um die Sonnenstrahlen abzuhalten, sind auch Pflanzen sehr hilfreich. Sowohl direkt auf dem äußeren Fensterbrett, als auch an der Fassade oder auf üblicherweise betonierten Flächen wie Innenhöfen, Einfahrten oder Terrassen. Büsche, Bäume, Rankpflanzen – sie alle spenden nicht nur Schatten, sondern lassen auch Wasser verdunsten, das die Luft abkühlt.

Verdunstendes Wasser kühlt

In den Wohnräumen selbst sollten überflüssige Elektrogeräte ausgeschaltet bleiben. Denn die geben Wärme ab. Hilfreich sind auch tagsüber geschlossene Zimmertüren, damit ein aufgeheizter Raum – klassischerweise die Küche mit ihren vielen Elektrogeräten – seine Wärme nicht an den Rest der Wohnung abgeben kann.

Aber tatsächlich sei es manchmal leichter, als Mensch selbst eine Abkühlung zu suchen, als die eigenen vier Wände runterkühlen zu wollen, erklärt Schoierer. Am einfachsten sei das für diejenigen, die etwa zwei bis drei Liter Wasser pro Tag trinken und viel Obst und Gemüse essen. Außerdem bringe das ausführliche Händewaschen nicht nur Schutz vor Viren, sondern auch eine Abkühlung an Armen und Händen.

Corona und Abkühlung schließen sich nicht aus

Die Medizinpädagogin berichtet, dass es gerade in der Corona-Zeit nicht ganz leicht gewesen sei, Menschen aus ihren heißen Wohnungen in kühlere Umgebung zu bringen. Viele hätten Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus gehabt. Dabei sei es gar nicht so kompliziert, erklärt sie. Im Wald, am Wasser, auf dem Berggipfel oder in Kirchen sei es gerade in den Morgenstunden oft nicht so voll, dafür kühler als auf den klassischen Wärmeinseln in der Stadt. Also dort, wo viele Menschen in großen Häusern leben oder arbeiten und Bäume und Gewässer zurückgedrängt wurden.

Und jetzt, wo die Inzidenzzahlen recht niedrig sind, rät Schoierer auch zu einem Besuch im Museum, in öffentlichen Gebäuden wie Kultureinrichtungen oder auch einfach im Supermarkt um die Ecke.

Wenn Hitze zur Belastung wird, gibt es Hilfe

Denn – und an dieser Stelle wird Schoierer ernst – die Hitze sei nicht nur unangenehm, sie könne auch gefährlich werden. Wegen des Klimawandels werde es künftig viel mehr heiße Sonnentage geben als wir es bisher gewohnt sind. Und an solchen Tagen könne die Mortalitätsraten rasant steigen. Auch deshalb hat ihr Institut gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium mehrere Broschüren und Leitfäden zum Umgang mit Hitze verfasst.

Es sei wichtig, so die Expertin, dass niemand diese Hitze-Ereignisse, wie die heißen Sonnentage mit den tropischen Nächten im Fachjargon heißen, alleine durchstehen muss. Ein Helfernetz aus Familie, Freunden, Nachbarschaft, Medizinerinnen und Pflegepersonal, sowie regelmäßiger Kontakt zu Freunden oder Angehörigen und gegenseitige Achtsamkeit könnten viel bewirken.