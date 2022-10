Tierärzte teurer: Was der Preisschock für Halter bedeutet

Zum ersten Mal seit 23 Jahren ist in diesem Oktober die Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte angepasst worden -und zwar deutlich nach oben. Die höheren Preise sollten diesen Arztberuf attraktiver machen, aber für die Kosten für die kleinen Patienten steigen ganz deutlich.

Katzen beim Tierarzt jetzt so teuer wie Hunde

Der nächste Tierarztbesuch mit der neuen Gebührenordnung kann mit Preissteigerungen von mehr als 100 Prozent verbunden sein. So kosten viele Impfungen jetzt das Doppelte. Außerdem werden bei der Behandlung von Katzen und Hunden keine generellen Unterschiede mehr gemacht. Egal ob kleines Kätzchen oder große Dogge: Der Grundpreis für eine Untersuchung ist nun 23,62 Euro bei einfacher Abrechnung. Vorher waren es bei Katzen nur knapp 9 Euro und bei Hunden mit 13,47 Euro mehr als zehn Euro weniger. Je nach Aufwand und Schwierigkeiten kann der Arzt auch mehr als diesen einfachen Satz abrechnen. Es lohnt sich also vorher nachzufragen, wie stark die Erhöhung ausfällt.

Tierhaltung wird zur Kostenfrage

Der Deutsche Tierschutzbund befürchtet, dass wegen der hohen Kosten nun noch mehr Hunde und Katzen im Tierheim abgegeben werden. Die Haltung eines Haustieres sei immer mehr auch eine Kostenfrage, vor allem wenn das Tier alt und krank werde. Die Gesamtkosten für 14 Jahre Hundehaltung lägen je nach Größe zwischen 12.000 Euro und 17.000 Euro.

Krankenversicherung für Tiere keine einfache Lösung

Wer angesichts steigender Tierarztkosten über eine private Krankenversicherung für das Haustier nachdenkt, muss auch hier mit deutlich höheren Beiträgen rechnen. Viele Versicherungen decken nicht alle Operationen ab und schließen Vorschädigungen aus, etwa wenn man einen Hund vom Tierschutz aus vormals schlechter Haltung übernimmt . Wie viel die Versicherung bei einem notwendigen Eingriff beiträgt, muss vor der OP mit Hilfe eines Heil- und Kostenplans ermittelt werden. Einige Policen versichern einzelne Bereiche ausdrücklich nicht, etwa aufwändige Zahnbehandlungen. Die kommen inzwischen recht häufig vor, weil viele Ärzte eine Zusatzausbildung zum Tier-Zahnarzt gemacht haben und auch über die entsprechende Ausrüstung verfügen.

Trotzdem kann eine höhere Selbstbeteiligung an OP-Kosten sinnvoll sein, damit der Versicherungsschutz nicht zu teuer wird. Eine Police, die sämtliche Kosten übernimmt einschließlich kleinere Untersuchungen oder Arzneimittel erscheint wirtschaftlich ohnehin nicht sinnvoll.

Trotz steigender Kosten immer mehr Haustiere in Deutschland

Seit der Corona-Pandemie gibt es in Deutschland deutlich mehr Haustiere, Schätzungen gehen von einer Million zusätzlicher Tiere aus. Der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands (ZZF) sieht in Zeiten von Corona hier ein wachsendes Bedürfnis: "In Zeiten von Homeoffice und eingeschränkten Kontakten haben die Menschen viel Zeit mit ihren Heimtieren verbracht. Darüber hinaus sind viele neue Tiere in die Haushalte eingezogen, was sich besonders an der steigenden Anzahl an Katzen bemerkbar macht", stellt ZZF-Präsident Norbert Holthenrich fest.

Tierheime zunehmend überlastet

Einige Haustiere sind nach der anfänglichen Begeisterung nach dem Ende des Lockdowns und der Rückkehr ihrer Halter vom Homeoffice allerdings im Tierheim abgegeben worden.

Viele örtliche Einrichtungen des Tierschutzes fühlen sich davon überfordert und haben inzwischen Aufnahmestopps verhängt, wie etwa das große Tierheim in Berlin am 22.07.2022, das bundesweit zu den größten zählt. Die Zahl der Hunde und Katzen war auch vorher schon kontinuierlich gestiegen. Schätzungen zufolge hat sich zum Beispiel die Zahl der Hundehalter in Deutschland in den letzten 20 Jahren in etwa verdoppelt.