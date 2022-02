Tief runter und hoch hinaus: Arbeiten, wo Bayern aufhört

"Wenn du unsere Hütte anschaust, die steht wie ein Adler im Horst. Du hast Sicht nach Tirol und Bayern. Du kommst dir vor, als ob du Flügel hättest und frei wärst", sagt sie über ihr Leben auf der Hütte. Wenn das Wetter - auch während der Sommersaison - nicht gut ist, schauen hier auch mal zwei, drei Tage keine Wanderer vorbei. Dann sind Marisa Sattleger und ihre Mitarbeiterin alleine. Was aus dem Tal bestellt werden muss, wird also auch über den Blick in den Wetterbericht geplant. Und an den Schlechtwettertagen bleibt dann Zeit, sich um die Vorräte zu kümmern, Schlaflager und Gaststube gründlich zu putzen - oder aber auch dafür, einfach mal nichts zu machen. Einsam wird es also nicht. "Allein, was die Natur dir gibt, ist absolut zufriedenstellend. Mehr braucht man hier oben nicht", sagt die Hürtenwirtin über ihren Beruf.

