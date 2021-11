Thyssenkrupp schafft Trendwende

Die gesamtwirtschaftliche Erholung sowie Fortschritte beim Umbau lassen den Industrie- und Stahlkonzern Thyssenkrupp optimistisch in die Zukunft blicken. Im laufenden Geschäftsjahr 2021/22 rechnet das Traditionsunternehmen mit einem Jahresüberschuss von mindestens einer Milliarde Euro, wie die Thyssenkrupp AG mitteilte. Das wäre der höchste Überschuss seit dem Geschäftsjahr 2007/08.

Merz setzt auf grünen Wasserstoff

"Nach gut zwei Jahren intensiver Transformation können wir heute sagen: Die Trendwende ist erkennbar, es geht in die richtige Richtung bei Thyssenkrupp", erklärte die Vorstandsvorsitzende Martina Merz. Unsicherheiten gebe es allerdings bei der weiteren Entwicklung der Lieferengpässe bei Halbleitern und anderen Vorprodukten. Dies werde im laufenden Geschäftsjahr zeitweise zu Belastungen führen.

Im Mittelpunkt des auf mehrere Jahre angelegten Konzernumbaus steht die Sanierung der tiefroten Stahlsparte. Ihr will Merz mit grünem Wasserstoff auf die Sprünge helfen. Dieser wird mit Strom aus Windkraft erzeugt und soll klimaschädliche Industriesparten wie die Stahlerzeugung umweltfreundlicher machen.

Tiefrote Stahlsparte soll abgespalten werden

Der Technologiekonzern will seine hochverschuldete Stahlsparte womöglich abspalten und an die Aktionäre verschenken. In einem zusätzlichen Schritt will das Traditionsunternehmen in das Geschäft mit dem Wasserstoff einsteigen und damit wiederum eine vollkommen andere und klimafreundliche Herstellung von Stahl ermöglichen.

Beim Bau von neuartigen Elektrolyse-Anlagen für die Gewinnung des Wasserstoffs sieht sich die Thyssenkrupp-Tochter Uhde Chlorine Engineers als Marktführer. Ein Börsengang dieses Tochterunternehmens könnte wegen der hohen Bewertung dieser Zukunftsbranche bis zu fünf Milliarden Euro bringen. Für den hochverschuldeten Konzern wäre das ein Befreiungsschlag.

Aktie mit viel Kursfantasie

Der grüne Wasserstoff weckte diese Woche an der Börse bereits viel Kursfantasie bei der Aktie von Thyssenkrupp. Das Gas soll für die geplante Dekarbonisierung der Industrie und als Energiespeicher für die gesamte Stromwirtschaft künftig in riesigen Mengen gebraucht werden.