Thyssenkrupp plant Aufspaltung

Nach einer monatelangen Führungskrise wird der Essener Thyssenkrupp-Konzern grundlegend umgebaut und dabei in zwei eigenständige Unternehmen aufgespalten. In der Aufspaltung sieht der Mischkonzern einen Weg aus der Krise. Der Vorstand werde dem Aufsichtsrat am Sonntag in einer außerordentlichen Sitzung eine Teilung des Konzerns vorschlagen. Vorgesehen ist die Spaltung in einen Werkstoffhandel und in die Stahlproduktion.

Börse reagiert positiv

Beide Unternehmen sollen Thyssenkrupp weiter im Namen führen und jeweils zwei eigenständige börsennotierte Gesellschaften werden. Schon als die Meldung über eine mögliche Aufspaltung von Thyssenkrupp vorab durchsickerte, hatte die Aktie kräftig angezogen.