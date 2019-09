Thyssenkrupp ist Wackelkandidat im Dax

Thyssenkrupp ist der letzte Stahlkonzern im Dax, seit 1988 Gründungsmitglied, zuletzt aber kleinstes Mitglied des Index. So geht eine Ära zu Ende - ein Ende, was allerdings vorauszusehen war. So büßte die Thyssenkrupp-Aktie innerhalb eines Jahres mehr als 40 Prozent ihres Wertes ein. Im August erreichte die Aktie den niedrigsten Stand seit 16 Jahren.

Managementfehler und Rekordschulden

Das Problem des Essener Konzerns: Managementfehler zum Beispiel bei der Auslandsexpansion. Nach dem Verkauf der Werke in Brasilien und Amerika im Jahr 2017 blieb ein Verlust von rund acht Milliarden Euro übrig. Auch der Schuldenstand erreichte ein Rekordniveau. Zuletzt betrug er 5,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen will nun rund 6000 Stellen streichen, davon 4000 in Deutschland.

Ehemalige Dax-Schwergewichte steigen ab

Der Dax-Abstieg hat aber vor dem Stahlriesen schon andere Schwergewichte getroffen. Konkurrent Salzgitter konnte sich nur zwei Jahre in der obersten Liga halten. Im vergangenen Jahr traf es auch die Commerzbank. Auch dieses Gründungsmitglied musste seinen Platz im Dax für den Zahlungsabwickler Wirecard räumen. Einst gab es fünf Banken im Dax, heute ist nur noch die Deutsche Bank dabei. Geschichte sind auch die früheren Kaufhausgiganten Karstadt und Kaufhof.

Nachfolger könnte aus München kommen

Als Nachfolger für Thyssenkrupp im Dax wird der Münchner Triebwerkshersteller MTU Aero Engines AG gehandelt. In Frage kommt aber auch der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen. Es dürfte ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden.

Klassische Branchen bleiben im Dax

Trotz vieler Veränderungen: Im Dax dominieren die klassischen Branchen Auto, Chemie und Pharma. Nur SAP, Infineon und Wirecard sind so genannte Hightech-Werte. Infineon hat übrigens das schnellste Comeback der Dax-Geschichte geschafft. Dem Rauswurf im Frühjahr 2009 folgte ein halbes Jahr später der Wiederaufstieg.

Was über den Dax-Rauswurf entscheidet

Und so werden jedes Jahr im September die Karten neu gemischt. Die große Frage lautet dann: Wer fliegt aus dem Dax, wer kommt hinein? Darüber entscheiden vor allem zwei Größen: der Börsenumsatz und die Kapitalisierung am Markt.

Aber noch weitere Bedingungen müssen erfüllt sein: So muss ein Dax-Unternehmen im sogenannten Prime Standard gelistet sein, fortlaufend in Xetra gehandelt werden und einen Streubesitz von zehn Prozent aufweisen. Der Unternehmenssitz muss Deutschland sein. Alternativ muss der Schwerpunkt beim Handelsumsatz an Aktien in Frankfurt liegen und einen Sitz in der EU haben.