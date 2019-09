Thomas Cook in Deutschland hofft auf Neustart

Die Auswirkungen der Pleite des britischen Reisekonzerns Thomas Cook schlagen Wellen und bringen das deutsche Tochterunternehmen in Turbulenzen. Damit steht die Zukunft von sieben Hotel- und fünf Veranstaltungsmarken auf dem Spiel. Die Insolvenz soll aber das Überleben sichern.

Reisende sind trotz Insolvenzantrag sicher

Nach Angaben des Präsidenten des Deutschen Reiseverbandes (DRV), Jörg Fiebig, übernimmt der Versicherer Zurich die Kosten der betroffenen Pauschalurlauber. Deren Rückreise sei damit gesichert.

"Die Hotels in den Urlaubsgebieten haben keinen Grund, Urlauber aus Angst vor Zahlungsschwierigkeiten des Reiseveranstalters zur Kasse zu bitten." Deutscher Reiseverband

Allerdings werden gebuchte Pauschalreisen nur bis zu einer Gesamtsumme von 110 Millionen Euro erstattet.

Sanierung durch Insolvenz

Der am Mittwoch gestellte Insolvenzantrag ist ein Hilferuf der Thomas-Cook-Tochter. Um einen Neustart zu schaffen, wolle sich der deutsche Reiseveranstalter von finanziellen Verflechtungen und Haftungsverhältnissen der insolventen Thomas Cook Group lösen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens in Oberursel bei Frankfurt.

Ziel der Insolvenz ist demnach eine Sanierung. Die Thomas Cook GmbH möchte sich nun neu aufstellen: Das Unternehmen litt schon länger unter dem schwachen Geschäft der britischen Mutter. Der Neustart soll mit Hilfe von Investoren gelingen.

Hessen prüft Kreditantrag

Nach Condor fordert nun auch die Thomas Cook GmbH eine staatliche Finanzhilfe von 375 Millionen Euro. Das Land Hessen zeigt Interesse an dem Übergangskredit für die Thomas Cook GmbH. Eine Bewilligung sei allerdings nur möglich, wenn die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens festgestellt würde, so Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier.

Lichtblick für die Zukunft von Neckermann Reisen, Öger Tours und Bucher Reisen

Aber nicht nur die deutsche Thomas Cook will sich neu aufstellen. Gespräche mit strategischen und Finanz-Investoren, langjährigen Partnern in den Zielgebieten und Vertriebspartnern deuteten auf eine Chance der erneuten Wettbewerbsfähigkeit ihrer Marken Neckermann Reisen, Öger Tours und Bucher Reisen hin, hieß es vom Unternehmen. Wie es mit dem Rest der Veranstalter- und Hotelmarken weitergeht, bleibt zunächst unklar.

Auch die Thomas Cook Tochtergesellschaften in Österreich beantragte Insolvenz. Der Ferienflieger Condor hingegen ist mit dem Überbrückungskredit von 380 Millionen Euro der Bundesregierung und des Landes Hessen erstmal gerettet.