Theresa Mays "Plan B": B wie Brexit - oder wie Black Box

Plan B - B wie Brexit: Zwei Tage nach der historischen Ablehnung des von ihr ausgehandelten Austrittsvertrags im britischen Parlament und nur Stunden nach einem knapp überstandenen Misstrauensvotum macht Theresa May unbeirrt weiter. Forderungen nach Neuwahlen oder einem zweiten Brexit-Referendum erteilt die Premierministerin eine Abfuhr. Stattdessen arbeitet sie an etwas, das sie "Plan B" nennt - und den von ihr so definierten "Auftrag des Volkes" zum EU-Austritt erfüllen soll.

Nächtlicher Parteien-Gipfel ohne Jeremy Corbyn

Wie Mays Plan B aussehen soll, ist auch nach einem nächtlichen Treffen mit drei kleinen Oppositionsparteien völlig offen. Die pro-europäischen Liberaldemokraten und die walisische Regionalpartei Plaid Cymru lehnen einen Brexit weiter prinzipiell ab. Für die mit 35 Sitzen zweitgrößte Oppositionspartei SNP, die die Interessen Schottlands vertritt, erklärte ihr Vertreter Ian Blackford, man sei nur zur Zusammenarbeit bereit, wenn May einen Austritt aus der EU ohne Abkommen ausschließe und auch ein zweites Referendum in Erwägung ziehe. Die Trumpfkarte eines eigenen Referendums zur Loslösung Schottlands vom United Kingdom behält die SNP bis auf Weiteres im Ärmel.

Der Führer der mit 262 Sitzen größten Oppositionspartei, Labour-Chef Jeremy Corbyn, hatte Mays Einladung ausgeschlagen - obwohl er ein solches Treffen vor Kurzem noch vehement gefordert hatte. Wie die regierenden Konservativen (und die britische Bevölkerung insgesamt) ist auch die Labour Party in der Frage des Brexit tief gespalten.

Mays drei Möglichkeiten: Pest, Cholera und Hoffen auf die EU

Nach der Ablehnung des Austrittsvertrags bleiben der Regierungschefin somit noch drei Optionen: ein chaotischer "Hard Brexit" am 29. März, die Bitte um Verschiebung des Austrittsdatums und damit eine Verlängerung der Hängepartie. Oder May könnte das Abkommen erneut zur Abstimmung stellen, nachdem die EU ihr neue Zugeständnisse gemacht hat. Mays Resümee des nächtlichen Treffens: "Es wird keine einfache Aufgabe sein." Nach Angaben ihrer Partei laufen zur Stunde weitere Gespräche zwischen Ministern und Abgeordneten im Unterhaus.