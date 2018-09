Theresa May mit Chequers -Plan nach Salzburg

Theresa May will in Salzburg die festgefahrenen Brexit-Verhandlungen wieder flott machen. Sie bringt ihren Chequers-Plan mit, im Juli vom britischen Kabinett auf ihrem Landsitz beschlossen. Güter sollen weiter frei ohne Zölle und Beschränkungen zwischen dem Kontinent und der Insel gehandelt werden. Großbritannien will sich deshalb auch in Zukunft an die Handelsvorschriften der EU halten. Allerdings soll der freie Zuzug von EU-Bürgern nach Großbritannien enden. Und im Dienstleistungssektor, zum Beispiel im Bankenbereich will das Land eigene Wege gehen. Ein kompliziertes Zollsystem soll schließlich dafür sorgen, dass keine Kontrollen an der politisch brisanten Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und der Republik Irland nötig werden.

Droht No-Deal-Brexit ?

Das Problem: Der Chequers-Plan hat mehr Gegner als Freunde. In Brüssel wird er als Rosinenpickerei angesehen. Und in London traten der Brexit-Minister und der Außenminister zurück, weil der Plan Großbritannien ihrer Ansicht nach zum Vasallen der EU mache. Die Premierministerin sieht aber, zum Chequers-Plan nur eine Alternative: Den Austritt ohne Abkommen, den Brexit-Crash. Das wäre eine Katastrophe – darin immerhin sind sich London und Brüssel einig.