Theater, Sport, Zoo: Bundestag berät zu Gutschein-Entschädigung

Seit Beginn der Coronakrise blieben eine Vielzahl von Eintrittskarten und Abos ungenutzt. Es geht zum Beispiel um das ausgefallene Konzert, das ungenutzte Fitness-Club-Abo oder die Dauerkarte im Zoo – nach bisheriger Gesetzeslage haben Verbraucher Anspruch auf Erstattung. Doch statt Bargeld sollen die Veranstalter den Kunden künftig als Entschädigung auch Gutscheine aushändigen können. So will es die Bundesregierung. Und zwar, um damit ein Abrutschen wegen der Coronakrise von Kultur- oder Sportanbietern in die Pleite zu verhindern.

Gutschein-Regelung soll zeitlich begrenzt sein

Gelten soll die Regelung für alle vor dem 8. März erworbenen Tickets oder Abos. Es schließt Konzerte, Festivals, Kinokarten, Theatertickets und Sportwettkämpfe ebenso ein wie die Monats- oder Jahreskarte fürs Museum, den Freizeitpark, das Schwimmbad oder das Sportstudio. Die Gutschein- statt Geld-Lösung ist allerdings zeitlich begrenzt: Wird ein Gutschein nicht bis zum 31. Dezember 2021 eingelöst, muss der Veranstalter dem Kunden den Wert erstatten. Verbraucherschützer sind trotzdem unzufrieden: Gehe der Anbieter bankrott, blieben die Menschen trotzdem auf den Kosten sitzen, kritisieren sie.

Keine Gutscheine für Flüge und Reisen

Nicht gelten wird die Gutscheinregelung für gestrichene Flüge oder abgesagte Pauschalreisen. Zwar hatte sich Berlin hier eine ähnliche Lösung gewünscht. Wurde dabei allerdings von Brüssel gebremst: Die EU-Kommission hat unmissverständlich klargestellt, dass beim Thema Reisen die Verbraucher auf eigenen Wunsch hin ein Recht auf Erstattung der gezahlten Summe haben.