Teures Wohnen: Diskussionen um Mietendeckel

Jeder Mensch sollte sich Wohnen leisten können. Deswegen hat das Berliner Abgeordnetenhaus am 24. Februar 2020 beschlossen, Mieten in der Hauptstadt einzufrieren, zu deckeln und abzusenken. Das Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen wurde allerdings ein Jahr später, am 25. März 2021, vom Bundesverfassungsgericht gekippt mit der Begründung, dass ein solches Gesetz Bundessache sei. Das Münchner ifo Institut hat jetzt die Auswirkungen eines solchen Stopps untersucht.

Analyse: Weniger Mietwohnungen nach Mietpreisdeckel in Berlin

Das Ergebnis der Studie war, dass es in Berlin wegen des Mietendeckels bis zu 60 Prozent weniger Mietwohnungen gibt. Das hat das ifo Institut anhand von Zahlen der Plattform immowelt.de errechnet. Seitdem der Mietendeckel eingeführt wurde, haben die Kaufannoncen auf der Internetplattform deutlich zugenommen, sagt Florian Neumeier vom ifo Institut. Das deute darauf hin, dass für viele Vermieter die Vermietung nicht mehr rentabel war.

Die neuen Eigentümer könnten die Wohnungen womöglich entweder zum Selbstwohnen genutzt, zum Wohnen auf Zeit angeboten oder als Zweitwohnung genutzt haben, sagt Florian Neumeier. Doch die Studie des ifo-Institut wird auch kritisiert, unter anderem, weil nur eine Immobilienplattform untersucht wurde.

Münchner Mieterverein für Mietendeckelung

Sollte es in Zukunft irgendwann ein Gesetz zu einem Mietendeckel geben, rechnet der Münchner Mieterverein damit, dass es "zunächst einmal Irritationen auf dem Mietmarkt gibt", sagt Simone Burger, stellvertretende Vorsitzende vom Mieterverein München. "Aber kein Vermieter, keine Vermieterin wird sagen: 'Wegen eines Mietenstopps vermiete ich jetzt nicht. Ich lass die Wohnung leer stehen'", erklärt Burger. Deswegen glaube sie, dass ein möglicher Mietendeckel nicht dazu führen wird, dass es weniger Mietwohnungen gibt.

Der Münchner Mieterverein fordert seit langem, dass etwas gegen hohe Mieten unternommen werden muss. Für Menschen "mit einem ganz normalen Einkommen" sei es zunehmend schwer, eine Wohnung zu finden und das sei nicht nur ein Münchner Problem, sagt Simone Burger. Das treffe viele andere Kommunen in Bayern und Deutschland genauso.

Zweiter bundesweiter Mietenstopp-Gipfel in Bochum

In Bochum versuchen Befürworter des Mietenstopps an diesem Wochenende eine einheitliche Lösung zu finden. Es diskutieren Vertreter von Mietervereinen, Gewerkschaften und Sozialverbände. Das sei wichtig, damit die Mieten nicht weiter so durch die Decke schießen, sagt Burger.