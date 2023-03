Teures Osterfest: Lebensmittel-Preise um ein Fünftel gestiegen

Wenn Bayerns Verbraucherinnen und Verbraucher für das Osterfest einkaufen, müssen sie tiefer als früher in die Tasche greifen: Nahrungsmittel sind aktuell um 21,2 Prozent teuer als im März 2022, teilt das Landesamt für Statistik in Fürth mit. Lebensmittel gehören zu den Hauptpreistreibern bei der Inflation. Gerade die Produkte, die an Ostern häufig auf den Tisch kommen, kosten mehr als vor einem Jahr. Allein die Preise für Eier seien innerhalb eines Jahres um fast 18 Prozent (17,9 Prozent) gestiegen.

Die Statistikbehörde hat zu Beginn der Osterferien die Preise für Lebensmittel in den Fokus genommen, die an den Feiertagen häufig auf den Tisch kommen. So wird beispielsweise an Karfreitag oft Fisch gegessen. Dem Landesamt zufolge liegen die Preise für tiefgefrorene Fischfilets im März dieses Jahres 29,3 Prozent über den Preisen des gleichen Monats 2022.

Auch Zutaten fürs Osterlamm sind teurer

Auch die Preise der Zutaten für traditionelles Gebäck wie dem Osterlamm liegen über den Vorjahrespreisen. Insbesondere Zucker ist mit 65,2 Prozent deutlich teurer als im Vorjahr. Ebenfalls hoch ist der Preisanstieg für Schokolade und Süßwaren. Die Preissteigerung für Schokolade beträgt im März 2023 im Vergleich zum März 2022 16,1 Prozent.

Die Inflationsrate für Bayern beträgt laut Landesamt für Statistik im März 7,2 Prozent.