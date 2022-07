Teures Handwerk: Wie Bäcker und Maler mit der Inflation umgehen

Privatkunden halten sich mit Aufträgen zurück

Besonders drastisch seien die Preissteigerungen bei Dämmstoffen, die hätten sich um bis zu 70 Prozent verteuert. Die steigenden Preise drücken aber nicht nur auf den Gewinn der Handwerker, sie führen auch dazu, dass die Kunden zurückhaltend werden. So merkt Malermeister Romanow, dass derzeit weniger Privatkunden im Büro anrufen und neue Aufträge erteilen. Die Kunden schauen bei der hohen Inflation eben genau hin, wofür sie ihr Geld ausgeben. Und da steht der Handwerker nicht unbedingt an erster Stelle. Auch der bayerische Handwerkspräsident Franz Xaver Peteranderl merkt, dass sich die Kunden zurückhalten. Da werde dann der Zeitraum zwischen zwei Friseurbesuchen verlängert oder man verzichte beim Hausbau aufs Tapezieren und lasse nur streichen, um so Kosten zu sparen.

Lebensmittelhändler wollen Preise anheben

Auch bei Bäckermeister Sebastian Brücklmaier ist die Unsicherheit groß. Die Einkaufspreise steigen, der Druck auf das mittelständische Unternehmen wird immer größer. In einer aktuellen Studie des Münchner Ifo-Institutes haben fast 100 Prozent der befragten Lebensmittelhändler angegeben, ihre Preise erhöhen zu wollen.

Und der Münchner Bäckermeister? Er will die Preise möglichst stabil halten. Ein Teil bleibe deshalb sicher an ihm hängen, meint er. Aber in Krisenzeiten sollten Unternehmen nicht große Gewinne erwirtschaften, sondern einfach schauen, dass sie ihrer Pflicht nachkommen. Er sieht es als seine Pflicht, der Bevölkerung Ernährung zu gewährleisten, das sei jetzt seine Hauptaufgabe.

Die Angst vor einem Gas-Lieferstopp

Dieser Aufgabe könne er aber nur dann nachkommen, wenn weiter ausreichend Gas fließt. Ansonsten, so Brücklmaier, müsse er einen der Öfen ausmachen. Dann würden auch weniger Semmeln und Brote die Bäckerei verlassen. Er hofft, dass es nicht so weit kommt, aber sicher sein könne man sich da im Moment nicht.

Steigende Kosten auch Thema auf der Internationalen Handwerksmesse

Hohe Energiepreise und steigende Kosten sind auch Thema auf der internationalen Handwerksmesse, die vom 6. bis zum 10. Juli auf dem Messegelände in München-Riem stattfindet. Sie wird das erste Mal seit drei Jahren wieder veranstaltet und das erste Mal überhaupt im Sommer und nicht wie sonst im März. Wie früher auch können die Besucher allerlei Handwerkskunst bewundern und sich zum Bauen und Sanieren beraten lassen. Aber nicht alles bleibe beim Alten, sagt Veranstalter Dieter Dohr. So habe man in diesem Jahr einen Genussmarkt, auf dem man manufakturerzeugte Lebensmittel probieren könne.

Das Handwerk sucht händeringend Nachwuchs

Und natürlich wird es wieder den Bereich "Young Generation" geben, in dem Jugendliche Handwerksberufe ausprobieren können. Denn neben steigenden Preisen und Lieferengpässen beschäftigt die Unternehmen vor allem der Fachkräftemangel, weil viele Jugendliche lieber studieren, als eine Ausbildung zu beginnen. Bundesweit fehlen schätzungsweise rund 250.000 Handwerker.