Test im Supermarkt: Wie entwickeln sich die Lebensmittelpreise?

In Eingangsbereich eines großen Würzburger Supermarktes reihen sich Aufsteller mit Schokoladen-Osterhasen nebeneinander, gleich daneben befindet sich die Obst- und Gemüseauslage. Karsten Kilian schiebt seinen Einkaufswagen durch die Gänge und schaut sich die Preisschilder an. Der 50-Jährige ist Professor für Markenmanagement an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Er forscht unter anderem zu Preisentwicklung und Marken.

Verändertes Kaufverhalten: Mehr Eigenmarken

Eine Umfrage im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv) hat Ende 2022 gezeigt: 61 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland kaufen günstigere Lebensmittel. Auch Kilian sieht einen deutlichen Wandel des Einkaufsverhaltens bei Lebensmitteln: "Das vergangene Jahr war durch steigende Preise geprägt. Langsam geht der Handel mit den Preisen zurück, die Käufer haben jedoch deutlich ihr Kaufverhalten geändert. Wir sehen eine klare Bewegung weg von der Herstellermarke zur Handelsmarke."

Handelsmarken sind die Eigenmarken der jeweiligen Supermärkte, die sich etwa durch niedrigere Preise abheben sollen. Herstellermarken finden sich hingegen in mehreren Supermärkten.

Hohe Inflation in Bayern

Seit 2021 sind die Preise bundesweit kontinuierlich gestiegen, die höchste Inflation gab es im vergangenen Oktober mit 10,4 Prozent. In Bayern lag die Inflation im Januar laut Angaben des Statistischen Landesamts Fürth bei 8,8 Prozent und damit knapp über dem Bundesdurchschnitt von 8,7 Prozent. Für Nahrungsmittel wurde 2022 zudem knapp ein Fünftel (19,8 Prozent) mehr gezahlt als 2021.

Kilian geht durch den Supermarkt und vergleicht die Preise mit jenen von vor einem Jahr, also kurz nach Beginn des Kriegs gegen die Ukraine. Damals waren viele Preise noch nicht erhöht worden – dies geschah dem Experten zufolge besonders ab dem frühen Sommer. Eine Sorte Äpfel kostet heute genau doppelt so viel wie vor zwölf Monaten: 2,99 Euro für ein Kilogramm. 750 Gramm Biokartoffeln sind mit einem Euro preislich gleichgeblieben, allerdings als Aktionspreis. Überrascht ist der Wirtschaftswissenschaftler beim Öl. Ein Marken-Rapsöl ist genauso teuer wie vor einem Jahr: 4,39 Euro.