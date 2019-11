Teslas "Cybertruck": Futuristisch, dreieckig, marstauglich

Publikum zeigt sich trotz Panne begeistert

Dass Tesla das Auto in seiner SpaceX Dependance in Los Angeles enthüllt und nicht bei der gerade stattfindenden "LA Auto Show", verrät ebenfalls viel darüber, wie Tesla sich selbst sieht: weniger als Autohersteller, sondern auch ein bisschen als Traumfabrik und als Unternehmen, das vor allem coole Produkte auf dem Markt werfen will.

Die Begeisterung ist im Publikum spürbar. "Nimm' mein Geld", ruft ein Journalist Musk zu. Der grinst. Mission erfüllt, die Welt redet wieder über Teslas neueste Innovation.

40.000 Dollar für das Einsteigermodell

Dass Tesla nach dem etwas kleineren "Modell 3" nun wieder ein großes Auto anbieten möchte, ist für den US-Markt folgerichtig, denn in den USA machen Pick-Ups etwa 15 Prozent im Automarkt aus. Bei den Amerikanern heißt es nach wie vor "bigger is better".

Dabei soll der Preis noch relativ moderat ausfallen. Um die 40.000 Dollar - umgerechtnet rund 36.000 Euro - soll das Einsteigermodell kosten.

Cybertruck soll auch auf dem Mars fahren

Ob die Welt das futuristische Gefährt überhaupt braucht? Eigentlich egal, denn Musk hat Größeres mit dem "Cybertruck" vor. Wie schon der Name etwas verrät, geht es um nichts weniger als die Zukunft. Das Material sei dasselbe wie bei den SpaceX Rakete, also weltraumtauglich.

Sollte es mit Musks angepeilter Marsmission klappen, sei der "Cybertruck" als Marsgefährt fest eingeplant.